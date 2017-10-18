亞洲老將田徑賽奪4金 80歲噴射機阿嬤 勇敢逐夢

2017-10-18

抱持不服輸 鼓勵長輩動起來

〔記者楊綿傑／台北報導〕滿臉燦爛笑容、搭配古銅色的皮膚，活力十足的「噴射機阿嬤」潘秀雲，一點都看不出已高齡八十歲，她昨日得意秀出上月底剛在亞洲老將田徑錦標賽奪得的四面金牌，分享自己在跳遠項目打破大會紀錄，鼓勵所有長輩都要「動起來」、勇敢逐夢！

第廿屆亞洲老將田徑錦標賽九月底在中國江蘇舉行，共有來自廿國、逾一九○○位長者參加，潘秀雲在一○○公尺短跑、二○○公尺短跑、三級跳等三項目都奪得金牌，跳遠項目不只摘下金牌，還以二米五○的距離打破大會紀錄。

靠自己復健 克服膝關節退化

潘秀雲回憶，亞洲老將田徑賽當天，才剛開幕就碰上大雨警報，跳遠項目競賽就在大雨滂沱下進行，雖然下雨增加比賽難度，卻更激發出潛力，她形容自己的個性「好像很常跟老天爺對抗」，始終抱持著不服輸及持續前進的人生態度。

潘秀雲高中時開始接觸田徑運動，因為喜歡在操場跑跳，被老師抓去練田徑，但高中畢業後就工作、嫁人成家庭主婦，也沒再接觸過田徑，直到五十八歲時，面臨膝關節退化的問題，連拿枴杖走路都很辛苦，當時醫生建議開刀換人工膝關節，但她不願意，想說靠自己復健試試看。

去年成功登上非洲第一高峰

起初潘秀雲從慢慢爬山開始，到狀況好一點就去河濱公園跑步，不過一開始只是純自我鍛鍊，沒有想過要參加比賽。因緣際會下受到高中練田徑同窗的邀請，一起參加長青盃比賽，在宜蘭縣賽就拿到金牌，當年她已六十三歲。後來更在全國賽大放異彩，屢次打破全國紀錄，累計已獲得廿多面獎牌。

潘秀雲就算年齡漸長，仍積極參與各種活動及社團，七十五歲那年前往尼泊爾攀登喜馬拉雅山的安娜普娜大環線，從海拔八百公尺走到五四一六公尺；去年更成功挑戰非洲第一高峰、五八九五公尺的吉力馬札羅山，因而有「噴射機阿嬤」的封號。今年十一月她更將擔任團長，帶領其他銀髮族登標高三三一○公尺、有天使眼淚之稱的「嘉明湖」，鼓勵長輩們勇敢挑戰自我、為自己圓夢。