中共19大召開》學者：慎防中媒炒作武統論

2017-10-18

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共十九大今日召開，先前「武統論」甚囂塵上，台灣智庫諮詢委員董立文昨受訪表示，「武統論」不是中共中央總書記習近平的對台政策思想，但中國的網民與媒體一定會在十九大召開期間刻意炒作，甚至「放大」習近平的相關談話，藉此對台恐嚇、造成心理壓力，蔡政府應及早做好因應。

董立文指出，習近平提出「中國夢」，並以兩個百年為奮鬥目標，加上過去對台政策講話也提到「推進國家統一進程」，因此這次習的談話，無論是否具體提到統一時間表，外界都一定會大為炒作，甚至放大「武統論」。不過，中國的「武統論」也正可提醒台灣政府，更應該強化自我防衛的決心。

台灣更應強化自我防衛決心

董立文解釋，對於十九大，全世界關注的焦點只有一個，就是習近平的權力高度集中。外傳習要改變集體領導、廢除常委制，轉而恢復毛澤東時期的黨主席制。而無論是否廢除常委制，習在十九大後必然更集權於個人，如此「一人決策」，所有政策風險都將增加，當然包括對台政策。

中山大學中國與亞太區域研究所副教授郭育仁認為，雖然目前兩岸關係仍維持冷和，但與其他國際情勢相較，台灣議題並非是中國的優先選項；中國在十九大後，首要仍是處理美國問題，其次是北韓、日本與印度，而美國總統川普下月將出訪中國，中美之間有幾個問題被「卡住」， 包括北韓、貿易與南海等問題，這些才是中國的「當務之急」。

但郭育仁也研判，中國十九大後，對台政策將更緊縮，並持續逼迫台灣讓步、接受「九二共識」；中國手上有太多工具可以「慢慢」對付台灣，除了在國際場合與國際組織打壓台灣、挖走我邦交國外，最令人擔心的是，中國恐破壞我與美、日、歐盟等大國的實質外交關係，影響到台灣的國家利益，政府應慎防中國介入，事先做好預判與因應。