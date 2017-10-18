向習喊話 賴揆期待兩岸有新進展

2017-10-18

〔記者楊淳卉、呂伊萱／台北報導〕中共十九大今天舉行，行政院長賴清德昨於立院答詢時表示，期待在中國國家主席習近平領導下，兩岸關係有新進展，「好的當然要繼續，但成效不彰、反效果的作法，也期待可以調整」；賴揆並表示，過去在台灣扶持特定團體是「請鬼拿藥單」，對和平發展沒幫助。

在台扶持特定團體是「請鬼拿藥單」

國民黨立委呂玉玲昨質詢指出，賴揆曾說自己是務實的台獨政治工作者，是否挑起兩岸敏感神經？賴揆表示：「誠實講清楚也是一種善意，不要造成誤解也是好的方向。」

對於今天舉行的十九大，賴揆表示，對兩岸關係不必悲觀，即便遇到各種困難，都要積極面對，盼十九大後，中國高層注意到過去兩岸互動的事實；過去是採取對外封鎖，對內分化，扶植特定團體，但台灣話有一句是「請鬼拿藥單」，對兩岸的和平發展沒幫助。

賴揆說，希望十九大後在習近平的領導下，能夠正視過去兩岸經驗，「好的當然要繼續，但成效不彰、反效果的作法，也期待可以調整」，台灣人民很善良，朝野也釋出善意。

呂玉玲問，十九大登場，共軍有沒有頻繁調動？國防部長馮世寬表示，目前對方活動沒有增加、頻次也沒有變多。至於中共在十九大前對我邦交國挖角是否特別頻繁？外交部長李大維說，目前狀況相對穩定，挖牆腳的動作長期以來都存在，沒有特別頻繁。

中共十九大後習近平將大權一把抓，美國總統川普也預定下月訪問中國，與習近平進行「川習會」。外交部北美司長陳立國昨天說，我方關注川普政府在北韓、亞洲等區域安全議題上有無形塑新的戰略藍圖，就雙邊關係而言，也已十分明確向美方傳達，希望在美中發展關係的同時，「不要以台灣為籌碼、不要犧牲台美關係、不要有讓我方意外的事情發生。」