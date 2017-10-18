19大前夕 劉霞「被旅遊」了

2017-10-18

〔編譯管淑平／綜合報導〕中共十九大召開前加強箝制異議人士，已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞等人「被旅遊」離開北京，留在北京者亦遭到嚴密監視、限制行動。十七日正值前中共總書記趙紫陽九十八歲冥誕，其故居固網電話也罕見無法接通，親屬的手機也被斷訊。另一名被視為黨內改革派的前總書記胡耀邦，其親屬也罕見地「被斷訊」，部分手機只能留言、不能通話。

七月中劉曉波過世後被當局帶走，直到八月底才獲准回北京的劉霞，也因為十九大召開在即，上週再度「被旅遊」離開北京。

自由亞洲電台引述一名親戚說法，指劉霞「她上外地去了，因為北京開會，這是慣例」；由於劉霞身體不好，這次被旅遊是由弟弟劉暉陪同，預計十九大結束後才會返回北京。

患有肝硬化等多種疾病，今年四月一度病危的維權人士胡佳，被迫拋下病中的母親赴雲南「被旅遊」。他接受「德國之聲」電話訪問說：「週一（十六日）凌晨就從北京飛去大理了，現在身邊都是國保（國內安全保衛局）人員。」當局要求「最早可在十月二十八日、即十九大安保期結束後返回」。

趙紫陽秘書鮑彤、獨立記者高瑜等其他知名異議人士也被要求離京。法國國際廣播電台中文網報導，到十六日為止，已有十四人被拘留、兩人下落不明。