中共19大後 我估對台兩手策略不變

2017-10-18

〔記者鍾麗華、林良昇／台北報導〕中國共產黨第十九次全國代表大會今日在北京召開，我國安官員指出，中共中央總書記習近平將在十九大的政治報告中提及台灣，屆時就會知道中國未來的對台政策方向；國安團隊將密切觀察，並對十九大與其後兩岸發展的各種可能情勢，進行沙盤推演。

為期七天的十九大，習近平將提出政治報告，預料會對兩岸關係發展、對台工作等作全面論述，確立「習核心」未來對台路線主張，做為中共涉台系統對台政策的指導原則。事實上，自十五大以來，中共歷屆全國代表大會報告中均有近千字內容論述對台工作。

習近平是否提出出統一時間 外界等著看

中國官媒「中新社」日前報導稱，十九大報告涉台論述，預料將總結過去卅年對台工作經驗，「堅持一個中國原則、反對分裂，深化交流促融合，弘揚中華文化，推進國家統一進程。」此外，外界也關注，習近平是否在談話中，提出統一時間的相關表述，以了解習對兩岸問題是否具有急迫感。

對於習近平在十九大對台政策的談話，據了解，蔡英文總統將於廿六日出席陸委會、海基會於國家圖書館舉辦的「兩岸交流卅年回顧與前瞻研討會」，公開做出回應。

下週兩岸交流30年研討會 蔡將公開回應

我方評估，對岸應會堅持既定的原則及主張，同時對台強硬施壓及統戰拉攏的兩手策略不會有改變。而政府方面會對各種可能的情勢做好應有準備。對我方而言，希望兩岸互相釋放善意，並能展開良性的互動，尋求兩岸互動的新模式。

陸委會則表示，一年多來中共當局持續採取脅迫打壓的負面作為，以片面設置的「一中」政治原則，在國際間矮化、屈辱台灣，試圖激化雙方衝突，並未尊重台灣人民對推動兩岸關係發展的主張與關切，無助兩岸關係發展。我方保持了克制理性，但並非代表對岸可用以卸責或宣稱其對台工作正確。

中共十九大後至明年三月新一屆人大政協兩會舉行期間，中國涉台人事的佈局將完成。中國全國政協主席、對台領導小組副組長俞正聲，以及中國國台辦主任張志軍等人將卸任，張的接任人選已確定是劉結一，但俞正聲的接棒者至今仍眾說紛紜，而中國涉台人事的佈局也是習對台政策的觀察指標之一。