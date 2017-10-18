時力版稅改 學前扣除額加碼至10萬

2017-10-18

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院時代力量黨團昨召開記者會公布稅改方案，包括「薪資所得特別扣除」由現行十二．八萬元提高到廿二萬元、「幼兒學前特別扣除額」由現行二．五萬元提高到十萬元；對於財團法人股利所得免稅的現況，修正為「只要股利及盈餘超過一百萬元，稅率為廿％」。

時代力量黨團表示，其稅改方案有三大特色，包括減輕上班族負擔，鼓勵年輕人生育；財團法人股利所得合理課稅；以及股利所得兼採累進稅率及量能課稅原則。修法重點包含提高扣除額，降低最高稅率，以減輕受薪階級納稅負擔。

根據時力版稅改方案，「股利所得課稅」部分，廢除兩稅合一設算扣抵制之後，由納稅人依自身狀況，擇優選擇適用的課稅方式，可採股利及盈餘抵減十％（上限七萬元），或股利及盈餘低於一千萬稅率廿七％、超過一千萬元稅率三十一％。另為落實租稅公平，營所稅自現行十七％調高至廿一％。

對於育兒補貼的特別扣除額，則從兩萬五千元大幅提高到十萬元，時力立委黃國昌表示，主因是年輕家庭一年生養一個小孩大概接近廿萬元，從兩萬五千元提高到十萬元，加上標準扣除額的額度，可以讓年輕人在面對少子化危機時，某個程度是在替整個國家、整個社會負起責任，稅負上應有大幅優惠，為新世代在組成家庭、生養下一代時，能提供重要保護。

黃國昌表示，根據時力版稅改方案，營所稅稅收估計能增加八七二億元，對財團法人採取分離課稅，增加稅收超過兩百億元。