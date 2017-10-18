大戶避稅潮 贈與稅飆新高

2017-10-18

遺贈稅400億元 達全年預算數1.5倍

〔記者吳佳蓉／台北報導〕為挹注長照財源，遺贈稅於今年五月十二日調高，由單一稅率改為累進課稅，逼出一波「大戶逃命潮」，累計前九月遺贈稅稅收飆高至四○○．四億元，高達全年預算數的近一．五倍；其中可自主規劃的贈與稅，在每月皆有稅額億元以上大案帶動下，累計前九月稅收二五六億，創下歷史新高。

財政部官員表示，遺贈稅中包含贈與稅及遺產稅兩稅目，相較時程上無法安排的遺產稅，可自由規劃的贈與稅，受五月遺贈稅稅率調整的影響最大；從去年底開始，每月贈與稅就一路攀高，由平均每月二十多億元水準，至今年六月突破四十億元大關，到八月甚至上衝至四十五億元，創史上新高。

官員解釋，即使遺贈稅五月中旬就調漲，但因從贈與行為申報到繳稅入庫，仍需要一段時間，因此預估最晚到十月都可見舊制案件入帳。

觀察從五月至九月，贈與稅中屬於新制案件、且適用累進稅率十五％及二十％部分的金額，還不到六五○○萬元，連整體贈與稅金額的一％都不到；可反映此波贈與高峰，絕大多數是基於省稅目的而提早贈與。

根據財政部統計，今年上半年幾乎每月都會出現多件贈與稅額億元以上大案（反推原始贈與金額逾十億），甚至有單件贈與稅額逾十億以上案件。舉例來說，今年六月單月贈與稅額前三大案，金額分別為十．七億、四億及兩億元；至於贈與人所處地區及贈與標的，統計多為台北國稅局案件，贈與標的除不動產外，也有不少是有價證券。