節稅末班車 上市櫃富爸媽忙贈股票

2017-10-18

台達電創辦人、正新董座贈股兒子

〔記者楊雅民、高嘉和／台北報導〕今年五月十二日調整「遺產及贈與稅」後，最高稅率從十％增到二十％，並採累進稅率，讓不少台股富爸媽、甚至富爺爺趕著新制上路前，進行資產轉移規劃。其中台達電創辦人鄭崇華夫婦就贈與轉讓九萬張、市值約一五○億元股票給兩個兒子鄭平及鄭安；輪胎大廠正新董事長羅才仁夫婦也轉讓九萬張持股給兩個兒子，市值近六十億元。

台達電是在六月二十二日公告，創辦人鄭崇華與夫人共同贈與九萬張的台達電股票給二個兒子；正新則是在七月十一日公告，董事長羅才仁夫妻贈與兒子羅元佑、羅元隆共九萬張正新股票。

因新舊制採行是以申報日為基準，一旦向國稅局申請贈與繳納稅款後，經審核、核發稅單，加上一般繳納期間會給兩到三個月，因此六、七月公告入帳，贈與稅仍採舊制，回推申報期間應該落在今年三、四月間。

「疼某」的正新董事長羅才仁兩年多前就轉讓十萬張正新持股給太太、也就是正新監察人邱麗卿，以當時收盤價推算，市值高達七十六．四億元；羅才仁夫妻又趕在贈與稅新制上路前，轉讓九萬張正新股票予長子羅元佑和次子羅元隆，市值達五十九．一三億元。市場推測應是趕搭贈與稅舊制末班車節稅。

羅元佑身為家族長孫、長子，多分了長孫的特留分，目前已擁有正新近七．八萬張持股，一躍成為正新第五大股東，市值近五十億元，是深具「錢」力的富三代。

永豐餘集團總裁何壽川贈股給外孫

不僅富爸媽轉讓股票給兒子，富爺爺也轉讓給孫子輩。永豐餘集團總裁何壽川就申報轉讓永豐金一萬張給兒子何奕達，另外一萬張則是轉給外孫︱女兒何奕佳的獨子。

上半年趕增稅前贈與 可省下近半贈與稅

會計師表示，新制贈與稅採累進制，贈與金額在兩千五百萬元以下稅率為十％，超過二千五百萬到五千萬元以下則為十五％，五千萬元以上則為二十％，提前贈與可省下近半贈與稅，相當划算。

遺贈稅申報、省稅QA大全

Q：遺贈稅調高，親子贈與可能面臨更高稅負，有哪些省稅小撇步？

A︰善用父母每人每年220萬元免稅額是不二法門，可及早規劃，拉長年限、分年贈與，贈與金額在免稅額度內都可免稅；若贈與財產金額較高，可規劃趁子女結婚時，在結婚日前後6個月內，父母每人皆可再多出100萬元婚嫁贈與免稅額。

若要協助子女購屋，比起贈與現金，直接贈與子女不動產更能節稅。因贈與不動產的價值，是以低於市價的評定現值計算，比現金贈與划算；但要留意未來出售時衍生的所得稅問題。

若子女有足夠經濟能力，建議可以送房、但房貸由子女自付方式省稅，這樣在計算贈與金額時，可多扣除房貸金額，相對較划算；也可採取分年贈與資金、房屋持分的方式省稅，但要留下金流紀錄。

Q：贈與稅規定繁雜，省稅同時應注意哪些申報地雷？

A：父母分年贈與金錢給未成年或無謀生能力子女時要留意，贈與後就不要隨意取用子女帳戶內資金，以免被國稅局判定有以子女作為人頭戶分散所得的嫌疑。

另可留意遺贈稅法第五條規定的多種「視同贈與」情形，父母以自有資金無償替子女買房、低價讓與財產，或以顯著不相當代價為子女出資購買財產，都將被視為贈與行為課稅；即使親子間的借貸行為，都要留下借款契約、金流紀錄，以免被視為贈與。

Q：申報遺產稅時，有哪些省稅秘訣？

比起贈與，遺產稅除有1200萬元免稅額，還有493萬配偶扣除額、50萬直系血親卑親屬扣除額、123萬父母扣除額及喪葬費扣除額、50萬受扶養兄弟姊妹祖父母扣除額等可使用；被繼承人（過世者）職業及日常生活必須用具，合計最高有139萬可不計入遺產總額申報。

另要記得行使「夫妻剩餘財產差額分配請求權」，尤其是被繼承人財產較配偶更多的情形；舉例來說，若被繼承人名下財產5千萬，配偶名下無財產，行使分配請求權後，便可扣除兩者財產合計數一半，從遺產總額中扣除節稅。

（安永會計師楊建華口述，記者吳佳蓉整理）