婦聯會案三個月協商期限 24日將屆》黨產會委員：不能讓的就是不能讓

2017-10-17

〔記者楊淳卉／台北報導〕對婦聯會資產與組織後續處理，內政部與婦聯會、黨產會已展開多次協商，未來將簽訂行政契約一次解決，而三個月協商期限將屆，因婦聯會對「懲罰條款」等內容有異議，協商仍談不攏。黨產會委員則說，「不能讓的就是不能讓」，政府該堅持的部分會堅持，不會迫於時間壓力，就逼著去退讓。

據了解，三方展開首次協商時，內政部與黨產會就提出，必須在行政契約明定懲罰條款，對於契約成立後可能發生的所有問題，都要有因應的機制。

官員指出，包括隱匿、不履行契約、該捐的錢不捐、該修改章程不修章程，或是章程修完後不履行，都是簽訂契約後可能發生的問題，應該要有因應的機制，因此才有各面向罰則的討論，婦聯會雖有不滿意，但陸續同意、也修改一些。

若隱匿財產 將收歸國有

據了解，為確保婦聯會確實履行契約，政府將於契約中訂定各項懲罰條款，包括若婦聯會「隱匿財產」，政府可對負責人開罰，並將隱匿財產收歸國有；若婦聯會「違約」，也會受到重罰。

官員指出，若婦聯會未履行契約內容（違約），例如未將約定的資產捐國庫，或是組織轉型未按契約進行等，即視為婦聯會「未履行部分自願接受政府強制執行」。例如，若婦聯會未將同意捐出的三一二億元繳國庫，政府就可強制執行，直接將該筆資產收歸國有。

若婦聯會違約 可撤換負責人

官員表示，若婦聯會違約，內政部及黨產會還可重啟對婦聯會做行政處分。如內政部可延續過去的宣示，撤換婦聯會負責人，甚至解散婦聯會；黨產會則可認定婦聯會為國民黨附隨組織，將婦聯會財產凍結或移轉國有等。

據了解，待協商結論文字確定，婦聯會及基金會還得將結論帶回內部，經召開會員代表大會或理監事會確認接受，三方才會正式簽署行政契約。

三方協商現進入最後確認階段，根據時程，三方應在廿四日完成撥款國庫及組織轉型完整規劃，否則就算協商破局。官員表示，「盼廿四日前能給社會一個原則上的結果」，至於何時簽署行政契約，則是技術問題。

黨產會委員則說，若在廿四日還沒有談攏，但黨產會判斷仍有機會達成結論，就會允許期限能更彈性。據悉，三方除了在懲罰條款有歧見，對於基金會董事會組成方式，也正尋求共識。