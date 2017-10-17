台積採購及資安重任 本土人才接棒

2017-10-17

左大川退休 林錦坤、陳文耀接任

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電資深副總經理左大川將於明年三月退休，他主管台積電每年百億美元（台幣三千億元）資本支出，還有研發與生產等資訊安全系統，重要性僅次於共同執行長。台積電昨宣布，左退休後，資材及風險管理將由副總經理林錦坤接任、資訊技術職將由資深處長陳文耀接任；業界解讀，這兩位都是台積電培養的本土人才，尤其林錦坤掌管資材，將有助台積電推動半導體設備、材料與零組件本土化比重提高。

熟悉半導體業界指出，台積電蓋一座晶圓廠以上千億元計算，建廠投資僅占百億元，機器設備才是最重要投資，但半導體設備長期都向國外採購，等於每年資本支出大部分是被國外廠商賺走。

業界分析，林錦坤卅年來跟著台積電一路成長，以設備工程起家，也擔任過十二廠廠長，對廠務與生產運轉熟悉，他上任後將有助台積電提高半導體設備等本土化比重。

台積電企業訊息處資深處長孫又文表示，林錦坤接掌資材與風險管理職務，攸關所有資本支出等採購，他與接任資訊技術職的陳文耀都將直接向執行長報告。

據了解，左大川早有退休之意，多次提出退休都獲董事長張忠謀慰留。張忠謀昨透過新聞稿讚左大川「是台積電屢創奇蹟的重要貢獻者，因為有他，資產效能與資訊科技成為台積電的競爭利器」，還感性說「那美好的仗，我們已經一起打過，祝福大川有一個豐富愉快的退休生活。」

台積再認購一億度綠電

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電昨宣布再度認購一億度綠色電力，並預計未來直接購買再生能源，以響應全球減碳行動；台積電近三年來已累計認購四億度綠電，是台灣最積極認購綠電的企業。