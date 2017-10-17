閒置工業地先罰後賣 罰則近日出爐

2017-10-17

〔記者黃佩君／台北報導〕為解決「五缺」中的缺地問題，行政院長賴清德上週末拍板閒置工業地將「先罰後賣」，假如囤地超過三年未開發、公告兩年未處理者，政府可先罰款、再強制拍賣。至於罰則及閒置如何認定，經濟部長沈榮津昨表示，工業局正在討論方案，預計本週會有草稿出爐。

沈榮津昨赴立法院備詢，民進黨立委黃偉哲質疑強制拍賣尚無法源，怎麼執行？沈榮津表示，工業局正在討論方案，預計本週完成細節草稿；強制拍賣有幾個程序，首先必須閒置超過三年，公告後會給予兩年緩衝期，未改善才給予行政罰鍰，最後才是強制拍賣。

時代力量立委徐永明認為，因上有政策下有對策，「閒置」認定應該有明確的標準。沈榮津說，相關配套都在研擬中，本週將會一併出爐。

據透露，經濟部目前對「閒置土地」初步認定，是指租購土地或廠房建物，自取得使用或所有權後，超過三年未完成建廠，或建廠卻未具備主要機械設備，或是歇業超過三年等。

被認定為閒置土地後，將公告及通知須於兩年內限期改善並完成建築使用，若無不可歸責於土地所有權人之事由，未能限期改善完成者，會課予一次行政罰鍰，再不改善就進入強制拍賣程序。

民進黨立委管碧玲指出，工業區土地價格飆漲，才是缺地主因，就算強制拍賣也可能因地價過高，難以解決缺地問題，政府也無法介入；建議可借重文資法第十一條工具，排除土徵條例規範來「協議價購」，不但能適度保障民眾財產，也能將閒置土地回歸產業使用。