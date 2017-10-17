中國野蠻擴張 損人不利己

2017-10-17

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國近十年來全力發展太陽能產業，但因產能過剩及國內需求疲軟，不僅衝擊中國本土業者，為了消化產能，將太陽能面板向海外低價傾銷，更造成德國、日本、美國相關業者受創而破產倒閉。中國太陽能產業傾銷行為已遭歐盟及美國「雙反」調查，且被課徵重稅，可說是損人又不利己。

中國太陽能模組占全球產量的七十五％以上，但野蠻擴產結果，加上內部需求疲軟，引爆嚴重產能過剩，指標大廠的無錫尚德電力及上海超日太陽能分別在二○一三和一四年宣布破產，數百億人民幣投資成為泡影。

中國業者為了消化產能，將太陽能模組向海外低價傾銷，也造成德國太陽能產業在二○一二至一三年間遭遇嚴重打擊。博世（Bosch）、西門子被迫賣掉或停止太陽能業務，Solon、Sovello、Solar Millennium、Conergy、Odersun、Solar Fabrik等陸續聲請破產；唯一倖存的SolarWorld，拖到今年五月也不支倒地。

SolarWorld執行長阿思拜克（Frank Asbeck）直指，中國政府對太陽能產業的不當扶持及生產過剩，是這些公司破產主要原因。他表示，「中國生產太陽能產品是全球需求的一．三倍，且中國政府強力扶植本國太陽能產業，造成德國業者根本沒有獲勝機會。」

除德國太陽能業者外，日本市場研究機構東京商工調研（Tokyo Shoko Research）調查，去年日本破產倒閉的太陽能業者高達六十五家，是二○○○年以來最多，預估今年倒閉家數可能再創歷年最高；統計顯示，自二○一四年起，日本已成為中國太陽能面板的最大出口市場，中國品牌在日本市占率已超過四十％。