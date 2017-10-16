偷渡工行善 死後助己找到返鄉路

2017-10-16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕善心有善報！越勞亡故前一天捐出的一千元，意外為自己找到落葉歸根的返鄉之路。

越籍移工陳玉順 意外亡故成無名屍

一名男子上週某日晚間在新竹科學園區一工地高處墜落，送醫不治，警方與移民署都查不出其身分，但推測可能是越南籍。移民署聯絡常為同鄉權益奔走的越籍新住民梁羽綾協助，梁到場後審視，感覺死者有點面熟。

梁羽綾想起，幾名在台的熱心越南同鄉創辦臉書社團「大愛會」，其中一名阮姓女會員曾說有名越南同鄉男子，凡在此臉書看到同鄉有難，就會主動捐款，但該男子透過他人轉交現金捐款，她不知其真名，只有對方臉書照片。

梁羽綾透過阮女臉書找出照片，赫然發現那位經常捐款的善心無名氏，竟然就是眼前這位無名屍！而且在死前一天，對方還因女越勞出車禍重傷，才剛捐出一千元。於是梁羽綾立即轉傳無名氏的照片，希望透過臉書的力量協尋。才過了幾個小時，立即有人回報、證實死者應是四十七歲來自中越的陳玉順。

生前常捐善款 同鄉臉書協尋認出人

陳玉順兒子陳玉明在高雄工作，也獲報奔赴醫院認領父親遺體而撫屍痛哭。他說，父親原本來台打工，當工頭召募同鄉至建築工地工作，沒想到在台中遭包商騙走一百多萬元工程款，一起工作的同鄉因此領不到工錢。黑心包商吃定父親僱用脫逃外勞不敢報案，父親不得已返回越南後又偷渡來台工作，就是想還清積欠同鄉的工錢。他為了幫父親，來台打工隔天就改跟著父親一起做，也因此成了逃逸越勞。

陳玉明說，父親儘管是偷渡犯，但仍時時想要幫助人，既捐善款，又幫同鄉介紹工作，意外亡故消息傳出後，來自各地曾接受過父親幫助的人，擠爆臨時靈堂，由此可看出父親有多麼受到同鄉們的敬重與懷念。

梁羽綾說，陳家積欠醫院的急救費與喪葬費共十餘萬元尚無頭緒，大家正在積極募款，希望幫助陳家渡過難關。

她說，欺侮、詐騙陳玉順的包商，顯現出人心的黑暗面；陳玉順的善行，則凸顯出人性的光明面，這兩者是多麼奇妙的對比！