採訪側記》是時候迎向全世界了！

2017-10-16

記者林良昇／特稿

台灣的「水果王國」美譽遠近馳名，但在二○○五年四月，當時的國民黨主席連戰率團「和平之旅」，與時任中共總書記胡錦濤討論台灣農產品在中國的銷售問題，自此之後，兩岸農業交流如同被打開了開關，台灣水果就此一貨櫃一貨櫃運入中國市場。

要記得，二○○五年還是扁政府執政，為何一個「在野黨主席」會打開兩岸農業交流開關？若要深究，已是非比尋常問題，說到底，答案是中共打擊扁政府的「政治因素」，可以說從一開始，台灣農產品銷中，即被政治之手伸入，一開始就蒙上絕對的陰影。

中方一直以來都是由國務院領導的「中華全國供銷合作總社」負責對台收購農產品業務，在兩岸農業交流繁盛時，中國各省市的官方採購團一團接一團地出現在台灣縣市，採購農特產、向各縣市農會下訂單，宣傳兩岸交流的「紅利」進行統戰，農民早已司空見慣。

去年底，所謂的「藍八踩線團」就是中華全國供銷合作總社台辦副主任劉婷率領，這個「復古」且最為人熟知的統戰典型，之後不了了之，中方也無大肆宣傳，有關人士就嗅出一些味道，這個統戰的模式已經化整為零，正在改變中。

國安人士分析，「藍八團」受到的負面聲浪超乎想像的大，對岸評估，中華全國供銷合作總社的官方色彩重，在目前兩岸關係下已不合時宜，現在，中方傾向改透過民間團體進行採購，降低官方色彩，這些民間團體甚至可向中共中央申請補助，或可賺取差價。

追根究柢，一開始農產銷中就富含先天的政治味，健康的農特產經貿，被政治玩弄於手中，始終無法健全發展，採購由大張旗鼓轉變為隱晦難見；這是中國打出的一張牌，政府必須接招出牌，且應從農業的根本品質做起。

台灣農業存在危機，中國的政策採購是溫水煮青蛙，讓我方無法自我精進，提升品質，最終，一味接受政策採購，會是無法避免的慢性死亡，「紅利」短暫無法永續；一味依靠中國市場，會是午夜夢迴的惡夢，政治「風險」存在而完全不可控。

慶幸的是，在西進的選項因政治因素受阻下，是危機也是契機，有些人選擇向東、有人選擇向南，是時候了，該脫離政策採購的「溫室」，是時候了，台灣要走自己的路，我們的「世界」不該只是中國，應該是真正的全世界。