少交流重內銷 綠營不怕「中」計

2017-10-16

記者林良昇／專題報導

相對於藍營執政的縣市，綠營執政的嘉義縣，過去就與中國交流少，中國市場也非嘉義農產品的最大外銷地，內銷市場是嘉義縣的主力，對於中國對通路的限制感受不深，也觀察到許多中國對台灣農產品政策採購的亂象。

一批批貨櫃裝滿水果，由大卡車載運到港口上了貨輪，越過台灣海峽到了中國一座港口，水果一箱箱搬出來，擺上貨架，運送到中國消費者手上。這樣所謂兩岸農產銷售的紅利，在嘉義並不多見。

中國紅利無感 影響不大

長年以來，嘉義縣都是民進黨執政，嘉義縣農會也是全國所有農會中被視為唯一「偏綠」的農會，中國政策性採買本來就不多，民進黨籍嘉義縣農會總幹事黃貞瑜剛上任不到一年，她說，雖然有「門路」可以賣到中國的人，管道不會改變，不受影響，這一年來，並未聽過有中方在嘉義做政策性採購。

在嘉義縣農會任職多年的供銷部主任蔡財慶直言，民進黨在嘉義縣執政多年，中方政策性採購農產品較少發生，嘉義縣農產品也以內銷為主，出口本來就不多，與中國的交流本來就少。

令蔡財慶印象較深刻的是，多年前，有來自中國江蘇省的人到嘉義縣梅山鄉要向鄉農會訂「幾千斤」的茶葉，當時數量很大，最後農會無法負擔，只能交給農民分別去處理，但後來是否達成採購，也不得而知。

嘉縣農會推廣部督導員盧逸勳經常到中國交流，他提到，四、五年前雲嘉地區柳丁盛產，導致價格崩盤，對岸就用政策性收購來宣傳，宣傳收購了三個貨櫃的柳丁，但這批柳丁最後的結果是「留在港口上爛掉」，也沒有賣到消費者手中。

政策性收購 只是搞宣傳

對於去年底「藍八團」宣稱將只買某縣市農特產品，蔡財慶認為，水果有季節性，若真的有收購，不可能只針對其中一個縣市收購，通常會全台跑透透，貿易商也會希望全年不會斷貨，不可能只針對其中一個縣市收購。