銷中通路改變 藍營縣市虧大

2017-10-16

記者林良昇、彭健禮／專題報導

中國對台灣交流「藍綠有別」，農產銷售更是如此，南投縣和中國城市農業交流頻繁，縣內鳳梨幾乎都是外銷到中國、而茶葉銷中的比例高達九成，但去年五二○後，農產銷中的管道改變，小三通受阻，損失不小。

小三通受阻 出口量大減

南投縣農會是將台灣農產品銷往中國的先驅者之一，南投縣農會總幹事曾明瑞指出，因為南投縣農會沒有信用部，不動產少，就要靠「賣東西」為主，銷往中國的農產品以金鑽鳳梨、茶葉為大宗，「鳳梨幾乎全部賣去大陸，茶葉則是九成」。

與中國城市簽訂「合作意向書」，是農產品銷往中國的關鍵之一，曾明瑞說，過去三年，南投縣農會與石家庄都有簽合作意向書，浙江杭州市、山東、廣西也有交流，在二○一五年時，與石家庄就簽訂一年八千萬台幣，每年有五百萬台幣以上的外銷額。

負責苗栗縣政府兩岸交流業務的縣府首席參議許滿顯也表示，七月間，縣府與中國湖北省襄陽市交流，由雙方民間團體簽署合作備忘錄，未來針對觀光、農產及青年事務三方面進行雙邊友好合作，此次促成對岸採購苗栗農產品五十萬人民幣。

對岸要求正式報關 成本增

不過，馬政府下台後，台灣農產品銷往中國的通路產生「變化」，曾明瑞指出，過去農產品銷中可走小三通，每次出口都是一次總額四、五百萬台幣，「幾貨櫃幾貨櫃出去」；去年五二○後，對岸要求正規貿易，須經報關、通關，而產地、商品標示、檢測、檢疫證明也不可少，手續繁瑣，每項產品正式報關要花二萬五千台幣，成本高，出口量下降，減少約六到七成。

曾明瑞說，中國民眾愛吃南投的金鑽鳳梨，一顆在對岸可以賣六十人民幣，南投的鳳梨幾乎全外銷至中國，但今年縣農會出口到中國的鳳梨不到五貨櫃，和以前都快二十貨櫃相比，明顯減少。

南投縣農業處長陳瑞慶則說，石家庄的採購方是「半官方」的企業，對岸會有人過來「踩線」，縣農會召集各鄉鎮農會，把產品提供給他們選擇，在對方提出需求後銷往對岸；現階段所謂政策性採購明顯較少，也不希望有不利永續經營的政策性採購。