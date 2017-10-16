國人遊中意外頻傳／近5年7起重大事故 奪走15命

2017-10-16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣每年有超過五百萬人次前往中國旅遊，遠超過中國觀光客來台旅遊，長期形成兩岸旅遊「逆差」現象；而台灣旅行團昨在湖北省人家景區發生三死二傷意外，是國人在長江三峽第一次發生重大傷亡事故，但過去五年國人旅行團在中國旅遊就有七起較重大事故，造成十五死、六十一傷，其中一○四年在九寨溝、一○五年在福建龍岩也都曾遭遇土石流的天災，造成國人嚴重傷亡事故。

兩岸旅遊「逆差」現象

台灣近五年赴中國人次逐年成長，從一○二年的五百一十六萬，到去年已達五百七十三萬；不過中國來台人次去年卻大幅下滑，從前年四百一十八萬，到去年僅剩三百五十一萬，互訪人次差距超過兩百廿二萬人次。

台灣與中國間民眾往來，除工作、探親外，還有很大一部分是去旅遊，不僅中國旅行團來台發生過重大意外，台灣旅行團赴中國旅遊時，也發生過多起意外事故。根據統計，近五年來較嚴重的就有七起事故，造成十五死、六十一傷，除昨日東晟旅行社於宜昌遭落石襲擊，導致三死二傷外，較嚴重的天災事件，還有一○四年旅行團於九寨溝遭遇土石流，造成一死四傷，一○五年於福建龍岩遭遇土石流，造成一死廿傷。

非天災事故方面，則以一○二年湖南張家界及一○三年廈門華安，各發生一起遊覽車翻車事故最為嚴重，分別造成三死十一傷及七死十七傷。

出國旅遊若是要跟團，最需要注意的就是選擇旅行社，觀光局提醒，旅行社一定要選合格、有口碑，出發前可多注意當地天候及其他狀況，雖然可能有狀況時已經成行無法退團，但出發時可跟領隊討論，行程這樣走是不是會很危險，這樣等於提醒領隊多加注意。旅遊業者則建議不管要去哪個國家，不論跟團還是自由行，都要投保旅遊平安險；旅平險能夠提供的保障，一定比旅行社原本的保險要多，不管行程延誤或跌倒受傷，通通都有保障。