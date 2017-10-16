3影人遇死劫 業界震驚嘆無常

2017-10-16

葛世強是大片宣傳推手、王雪紅擁三多戲院、李志強則是排片人

〔記者吳琬婷、王榮祥／台北報導〕台灣影人參加戲院公會舉辦的旅遊團，昨驚傳在中國長江三峽景區遇到落石意外，不幸造成三人死亡、二人受傷，死者分別是國賓影城行銷總監葛世強、高雄三多影城老闆王雪紅和排片人李志強。其中王雪紅是高雄電影圈名人、也是前高雄市長王玉雲的姪女，葛世強則有「國賓影城第二把交椅」稱號，諾貝爾文學獎作家石黑一雄知名小說翻拍成電影的《長日將盡》中文片名，據傳就是出自他的發想。

葛世強是資深電影工作者，早期擔任美商二十世紀福斯電影公司公關，是不少好萊塢大片宣傳的重要推手，包括基努李維的《捍衛戰警》和李奧納多的《鐵達尼號》等，都由他策劃宣傳，有資深影人透露：「當時他在電影圈可以說是呼風喚雨。」除了行銷才能，葛世強也頗具文采，撰寫過不少電影文案，安東尼霍普金斯演出的《長日將盡》中文片名就出自他手。

葛世強後來進入微風國賓影城，一方面擔任總經理特助，一方面負責排片，有「國賓影城第二把交椅」稱號；他也因聲音渾厚有磁性、極具魅力，擔任電台主持人數十年，在廣播界經歷資深。

李志強則在影壇打滾多年，有資深片商公關表示，一路看李志強從最基層工作人員做到排片人，讚他「很認真、很努力」 。

王雪紅則是高雄老字號首輪戲院三多戲院的老闆，父親是前高雄市長王玉雲的弟弟王慶禾，雖身為王家第二代，但其友人及三多員工皆透露，她待人和氣又熱情，對她逝世相當不捨。親民黨高市議員吳益政指出，王雪紅不但沒有大家族二代與大老闆身段，反而像是一位平凡好鄰居，不但對朋友真誠、熱情，還曾主動對他建議，如果有慈善團體想要看電影，很願意安排公益場次。

另外，王雪紅在意外發生數小時前，還在臉書分享與葛世強、李志強在三峽景點黃鶴樓的自拍合照，無奈成為三人留下的最後身影，令人不勝唏噓。

消息傳出後，也震驚台灣電影圈。牽猴子整合行銷業務總監王師在臉書表示，「瘋狂跑戲院行程中，聽到映演產業同業遭逢重大意外傷亡，人生無常。」監製李烈也在臉書上說：「人生的無常總令人無言，R.I.P」。