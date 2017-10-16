目睹落石嚇壞了 徒手挖土救人

2017-10-16

遊湖北出意外 團員前後分開跑 驚呼聲頻傳

〔記者黃以敬、吳琬婷／綜合報導〕「石頭落下時，部分團員往前後分開跑，但三個人不幸被落石打中，兩個人被石頭砸中，甚至一個女團員被打中、掉落江岸。附近的團員趕快跑過去要救人，大家只能拚命用手挖，想要把人從石頭下救出來！」「親眼看到落石壓到人，大家都嚇壞了！期待已久的長江旅程，怎會變成死亡旅行？」

期待已久的旅程 怎會變成死亡旅行？

集合了四十三位台灣各大電影劇院老闆、高階主管、浩浩蕩蕩包團遊中國長江三峽，昨早郵輪駛入湖北省宜昌市知名的「人家風景區」，團員自費登上人家碼頭，一行人原本按行程要漫步走上登山步道，居高欣賞峽谷風光，卻爆發落石意外。

按行程走登山步道 山上落石不斷滾落

「登山步道比較窄，有幾個人沒聽導覽介紹而走在前段，先進入亭子，後面聽導覽介紹的人走得較慢，怎知卻開始遇到山上有落石不斷掉下來，接著就聽到團員有人往前跑、有人往後走，很不幸有團員被石頭打中，驚呼聲不斷傳出。」一位女團員述說當時景況，情緒還無法平靜、感到不可思議。

當時一位女團員不幸被落石砸中，翻落江中，還有兩位男團員被大石打中，倒落在較下方的平台。幸運避開落石的團員們，有的趕緊跑到江邊救人，但很不幸，撈起搶救仍不治。有些人則爬過山坡到山邊平台，幫忙從石堆中救人，七手八腳幫忙把人送上救護車。「大家只能不斷用手要把石頭搬開，但看到前一刻還說說笑笑的同伴，下一分鐘就被壓在石頭下無法動彈，真的無法相信這種生死一瞬間的畫面，竟然就發生在眼前！」

還有一位女團員及男團員也被落石壓住，但很幸運被附近的領隊及團員趕緊把石頭移開，救到較安全平台，並緊急對外聯繫求救，讓二人能儘速送醫治療。

據中新社報導，湖北省自十月初至今持續強降雨，宜昌市也在受災區中。

團員說沒人警告可能有土石流或落石

「我們是有聽說宜昌市當地已連下幾天大雨，但搭船出遊時只有偶爾的毛毛細雨。旅行社或當地導遊，也沒人警告可能有土石流或落石，根本沒感覺可能有危險。誰能想到，一段原本賞心悅目的遊江、登山，竟會遇到大石頭從天而降，造成這麼嚴重傷亡。」一位宋姓女團員大表感慨；對於宜昌當地早已連日大雨，外傳部分地區早有土石流災情傳出，她則表示根本不知情，「如果宜昌真的早已大雨成災，風景區就不應該再開放了。」

連姓領隊昨晚接受電子媒體採訪時說，團員進入園區順著步道要登山，部分步道有木頭風雨廊，有部分則是露天，他走在隊伍前方，突然聽到岩石崩落下砸聲音，立刻折返查看，發現落石有砸中團員，立即徒手將落石撥開，搶救出一人，又發現有另一人被落石壓住，但落石太大只能等待其他人員抵達，緊急搬開石頭，但團員已不幸過世。之後又陸續發現有第二名、第三名團員過世，「心情很難過，因為罹難者都是認識很久的朋友。」

驚魂未定想回台 當地臨時無法安排

對於湖北傳出豪雨成災，領隊受訪時則說明，該團十三日抵達三峽，前天有些下雨，昨天多雲但沒下雨，團員搭船時，每一天都會發放當天行程及氣候報告，船公司也指天候是可前往景區的，團員也沒反映要改行程。

發生這種不幸事件，很多團員驚魂未定，都想趕快回台灣，當地臨時無法安排專車或機票，團員只能持續搭郵輪往下走。戲院公會昨聲明表示，已安排八人留在當地協助事宜，其餘人員將依原計畫返台。