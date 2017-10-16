中國網控升級 擬入股騰訊

2017-10-16

將直接參與公司的管理與決策

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國政府對大型網路公司管控一波接著一波！根據華爾街日報報導，中國政府打算強行入股騰訊、新浪微博及阿里巴巴集團旗下的影音網站優酷土豆，以直接參與公司的管理與決策。

據報導，為了防範網路業者不斷壯大，中國國家互聯網信息辦公室（簡稱中國網信辦）已就入股這些指標網路業者方案進行討論，包括入股騰訊一％、新浪微博○．二七％及優酷土豆○．八六％；透過入股，加上中國國家廣電總局擬實施的「特殊管理股」制度，中國監管部門將能取得較持股比例更高的投票權，甚至進入董事會，直接參與管理與營運。

騰訊已在香港掛牌，阿里巴巴及優酷土豆則在美股掛牌。報導說，這些網路公司對中國政府舉動感到不安，擔心政府進入董事會將危及營運相對獨立性，削弱創新能力，甚至影響海外發展；報導引述知情人士說，連騰訊董事會主席馬化騰私底下對此都感到不安。

紐約時報也報導，中國政府早就對兩家小型網路新創公司試驗這種入股方式。中國財政部及中國網信辦透過共同發行的一檔投資基金，投資「一點資訊」人民幣七千萬元，取得一％股權，並安排一名董事，擁有對編務的否決權；中國官方喉舌人民日報旗下的人民網，則斥資人民幣七二○萬元取得「北京鐵血科技」一．五％股權，並任命一名董事，負責內容審核。

雖然阿里巴巴或騰訊等網路巨擘，中國政府入股所需資金可能較大、難度較高；但知情人士指出，這些網路巨擘應該會向中國政府或政府基金低頭，主動捐贈股份，讓官方參與董事會。