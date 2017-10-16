捍衛電商霸主地位 網家流血抗蝦皮

2017-10-16

〔記者廖千瑩／台北報導〕今年八月，網路家庭集團董事長詹宏志在一場金融科技研討會上直言，「我們正在跟『蝦皮』打仗，這場仗不能輸，輸了的話，台灣網路與電商產業將淪為外商企業群雄割據主宰的局面」。網家旗下的商店街，除上半年近三億元現增到位外，前陣子更拍板透過旗下露天拍賣啟動約十億元增資案，擴大「金援」商店街。為了保住本土電商霸主地位，網家決定流血護土。

二○一五年十月底，號稱新加坡商的蝦皮拍賣正式登台，一登台就瘋狂燒錢，主打物流免費、上架跟成交都免費，震撼市場，進而對網家市場造成威脅。

面對蝦皮拍賣（已擴張為蝦皮購物）的節節進逼，網家如芒刺在背。今年初商店街個人賣場推出零元免運，後更以加贈冰品、折扣券等手法行銷，帶動商店街銷售量大增，個人賣場月化訂單衝破六百萬筆，半年成長八百倍，逐步收復失土；網家近來又對旗下露天拍賣啟動約十億元增資案，再由露天轉投資子公司商店街，以因應商店街個人賣場的免運補貼大戰，積極備戰蝦皮。

商店街也宣布，目前個人賣場持續推廣六項免費優惠，包括免上架費、超商取貨免運費、免成交手續費、免信用卡手續費等，繼續打這場永無止境的補貼戰爭，力抗蝦皮；蝦皮則在打響名號後，現已不再無限補貼。