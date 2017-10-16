唐鳳︰提高回購率 勝運費補貼

2017-10-16

網家有回頭客基礎 深具信任關係

〔記者廖千瑩／台北報導〕有中資背景的蝦皮拍賣，透過免運費等補貼手法在台灣電商市場掀起巨浪，進逼本土電商網家的龍頭地位。行政院數位政委唐鳳表示，網家已有長期的回頭客基礎，不用怕蝦皮的免運補貼；電商競爭的關鍵還是在使用者體驗，有好的使用體驗、提高回購率，會比一時的運費補貼還更能留得住人。

唐鳳指出，「有關蝦皮與網家在網購爭戰白熱化，媒體上的訊息我們都收到了」，但他不會以政委身分直接下指導棋；因類似競爭狀況也不少，像是Juiker（揪科；工研院研發的本土通訊軟體）跟LINE的關係，在公務體系有些人用Juiker，但有些人用LINE，但兩個功能近似、也是碰到競爭上的事情。

唐鳳認為，網家是多角化經營，不單純只做蝦皮在做的免運補貼，且網家已有長久回頭客基礎，跟消費者間也有相當好的信任關係；從這件事情來看，「使用者體驗的改善」是很重要的事情，若從根本就讓使用者有好的使用體驗，會比一時的運費補貼更能留得住人；因這是講求人跟人互相信任的關係，從使用者體驗角度看來，網家還是大有可為。

唐鳳說，以個人身分看這件事情，他是長期網家的使用者，包括PChome24h購物、全台二十四小時到貨、北市六小時到貨等服務，都曾有不錯的使用者經驗；但網家在手機或其他方面的使用者體驗上，還有再加強空間。