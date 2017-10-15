視察中央災變中心 賴揆：嚴防土石流

2017-10-15

〔記者陳薏云、林彥彤、李欣芳、黃建豪／綜合報導〕輕颱卡努與東北風產生的共伴效應、外圍環流為台灣帶來強風豪雨，中央災害應變中心二級開設，行政院長賴清德昨到場視察， 提到台七線牛鬥橋路基流失，造成部落居民出鄉困難，賴清德特別提醒，要留意受困民眾吃住問題。

賴清德表示，台東及花蓮地區雨量很大，一定要特別注意土石流警戒區，一判斷有狀況，就應預防性疏散民眾。賴清德昨也親自以電話和多位縣市長聯繫，並向縣市長表明「地方如有需要，中央全力儘速提供資源」。

果菜交易價部分，台北果菜批發市場交易價與前日比較，交易量增加二．八％，價格上漲六．九％。西螺果菜批發市場交易量減少三．九％，價格上漲九．一％。

台北農產運銷公司表示，昨天北市蔬菜到貨量約一三四五噸，相較前一天微幅增加，民眾常吃的高麗菜、大白菜、青江菜都有增加，因逢週休二日及量增不多，整體買氣佳，交易市況平順，各菜種行情漲多跌少。

主婦江太太表示，前天逛菜市場兩把青菜五十元，但雨中賣相不好沒買，沒想到昨天要買時發現，兩把五十元變成每把卅元。

菜價小漲 與週末買氣旺有關

農委會農糧署主秘翁震炘強調，蔬菜產地以彰化、雲林和嘉義為主，這三天天氣不算差，分析菜價漲與星期六市場買氣旺有關。至於東部主產農作物為釋迦，這段期間釋迦剛長出，僅有下雨沒有風應不會損及小果實，估計影響不大。