40小時雨彈狂炸台東 土石流衝進飯店

餐廳成野溪、鐵軌積水 昨午緊急停班課
〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣知本溫泉接連兩天、近四十小時豪雨狂瀉，昨天上午十點多，雨勢更像轟炸般猛襲，緊鄰山壁的富野溫泉會館一樓被土石流灌破強化玻璃，餐廳竟成野溪，土石衝進大廳往大門宣洩，大門前階梯宛如泥漿瀑布，所幸無人受傷受困。
強化玻璃都被灌破 幸無人受傷
知本路二段居民說：「一早起來還好好的，但九點左右開始烏雲密布、雨水轟隆般的炸下來，幾乎馬上就淹了，真的反應不及。」
短短2小時 就下逾110毫米雨量
台東縣前天即整天雨勢，入夜後雨量增強，道路出現積水，但無明顯災情，台東往返綠島的交通輪還在昨天早上七點半恢復航行，不料九點多開始，瞬間烏雲密布，展開轟炸式奇襲，短短兩個小時內，倒下超過一一○毫米的雨量。知本及關山地區陸續傳出鐵路因積水嚴重，部分列車開出後，僅能緩緩退回車站，縣府則在接近中午時緊急宣布下午停班停課。延平鄉紅葉村及桃源村下里地區、鸞山村上野地區今天也停止上班上課。
延平鄉紅葉村等地 今仍停班課
台東市區綠色隧道、中華路、漢陽北路、更生北路等重要道路全部積水，知本荒野低窪區水灌民宅，所幸雨勢減緩積水即退。
知本溫泉暴雨，造成山區道路零星落石，富野溫泉會館後方山壁難耐短時間強降雨，山壁崩落淹過露天湯池，再擠爆強化玻璃，土石流灌進餐廳，衝入大廳後，直接往大門宣洩。
富野大門的階梯成了泥流瀑布，大廳淹水約卅公分，靠近山壁的餐廳被土石埋約五十到八十公分深，點心櫃還亮著燈，餐桌、挾菜台都在石堆上，不知情的人還以為是準備「野餐」。
客人已結束早餐 員工嚇壞了
飯店總經理張天榮表示，還好昨客人不多，且十點就已結束早餐，土石流是在十點四十分湧進，當時並無客人在場，員工也沒有受困，只是必須花時間清理土石，所以暫時停業。員工驚魂未定說：「真離譜，從未想過會發生這種情形，真的嚇到了！」
4年前天兔颱風 也曾被土石灌入
富野溫泉會館四年前天兔颱風時，也曾發生土石流崩落灌入一樓情形。這場急降雨造成台東公路及產業道路多處積水，台東市建農里因水利溝渠排洩不及，造成公路積水約卅公分，也有約四十戶民宅淹水及膝。