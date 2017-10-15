新聞分析》力抗內憂外患 整併才是王道

2017-10-15

記者張慧雯／特稿

太陽能產業從六年前的發光發熱，到連年虧損累累，太陽能廠每年都在期待轉虧為盈，卻連年期待落空，還有多少本可以「燒」？燒光了怎麼辦？只有儘早整併才是王道！

攤開去年太陽能業者的財報，有賺錢的只剩兩家，而去年賺三個股本的股王碩禾，法人預估今年每股稅後盈餘（ＥＰＳ）只剩十一．一三元，也就是只賺一個股本多一點，獲利下跌的速度飛快。而法人也認為，今年多數太陽能廠仍呈現虧損狀態，且虧損幅度未必會較去年縮減，甚至就連明年，法人也認為多數公司無法改善虧損狀況。就是因為如此，今年以來，業者賣廠房的賣廠房、賣電站的賣電站，能賣的、能變現的幾乎都拿出來挹注獲利、縮小虧損幅度。

內憂是「獲利遙遙無期」，再加上「外患」騷擾，太陽能業者常常一個頭兩個大。從二○一三年台灣太陽能廠面對美國的雙反（反傾銷、反補貼）、歐盟的反調查（懷疑台灣廠商幫中國廠商出貨），到美國業者提出二次雙反，國際貿易戰持續延燒四至五年；今年又出現美國「二○一條款」，一次又一次的貿易壁壘大戰，讓台灣業者疲於奔命。

此外，同業利用專利權開戰搶客戶的例子也不少，國際大廠賀利氏就對碩禾導電漿提出專利權訴訟案，使得碩禾客戶遭到瓜分。法人分析，太陽能景氣變化迅速，一下子缺貨、價格飆漲，一下子又供給太多、流血大拍賣，市況最短只能看到一個月，最長看到三個月，對經營者來說，真的是一大挑戰。

而公司整併最大好處就是能降低成本，包括人事、研發費用都能有效減少，採購能力也獲得強化。最重要的是，在這個「紅海市場」可減少相互削價搶單的情形，進一步提高競爭力；如今大家體會到面子不是最重要的，「裡子」真的比面子更重要，大聯盟終於成形！