賴出招解五缺 企業界肯定

2017-10-15

〔記者張慧雯／台北報導〕針對行政院長賴清德關切企業投資障礙「五缺」的議題，工總秘書長蔡練生、中小企總理事長林慧瑛皆予以肯定；商總理事長賴正鎰則建議政府不要「重工輕商」，爭取北中南都應設有觀光特區土地。

「賴揆有仔細看過工總提出的白皮書，很開心能採納工總意見。」蔡練生說，閒置工業區土地可制定規則「先罰後賣」、甚至能「強制拍賣」，都是工總過去提出的建議，工業區土地就這麼多，如能提高容積率，至少能緩解土地不夠使用的問題。

林慧瑛則指出，工業區閒置土地的確是個問題，原則上贊同賴揆的規劃；她也建議，過去購入工業區土地並無相關使用規定，也需要給購買者一段緩衝期，比較不會有爭議。

賴正鎰則說，不只是工業區土地不夠用，觀光特區土地也不足；他認為，其實商總也想提出土地需求，期望在北、中、南都規劃觀光特區土地，像新加坡就有聖淘沙，對於國內生產毛額的成長會更有幫助，而觀光特區土地則利用「農業土地變更」的方式來增加。

賴正鎰盼規劃觀光特區土地

賴正鎰直言，工業區土地多個幾百公頃，仍不足以應付需求，以國外為例，許多工業區動輒上千公頃，而政府又在鼓勵台商回台投資，建議政府再從長規劃。

至於缺水部分，包括蔡練生、賴正鎰、林慧瑛都贊成一定要從「抓漏」著手。林慧瑛認為，賴揆當過地方政府首長，真的比較了解狀況、「有抓到重點」；賴正鎰則說，其實台灣雨水很多，要想辦法留住、存起來，光靠水庫沒辦法解決缺水問題。