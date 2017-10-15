解缺水 盤點水利建設 降漏水率

2017-10-15

〔記者李欣芳／台北報導〕為解決企業投資障礙「五缺」的缺水議題，行政院長賴清德昨召開跨部會會議，面對供水有四十萬噸缺口，賴揆指示經濟部等相關部會儘速召開會議，盤點各項水利設施建設、期程、所需經費及可能遭遇困難，並排出優先順序，責成自來水公司會同農委會檢討自來水及農業用水漏水情形，並提出對策。

農業用水漏水率25％以上

賴揆表示，目前全國自來水漏水率約十五．六％，農業用水漏水率全國平均在二十五％以上，漏水率有再下降的空間。

賴清德昨召集政務委員陳美伶與吳宏謀、經濟部長沈榮津、農委會主委林聰賢、環保署長李應元、科技部次長許有進、台水公司董事長郭俊銘等人，召開「企業投資障礙『五缺』議題之水資源」會議。

行政院發言人徐國勇轉述會議內容表示，台灣降雨豐沛並不缺水，但因地勢關係，八十二％的水流入大海或蒸發，只有十八％雨水可供運用，加上豐枯水期雨量差異極大，因此水的開源、節流與調度至關重要。

徐國勇說，賴院長裁示分為開源與節流兩方面。開源部分，首先請經濟部等相關部會儘速召開會議，盤點各項水利設施建設、期程、所需經費及可能遭遇困難，並排出優先順序。其次，請經濟部儘速整理出微水力，加強開發，並注意區域平衡。

要求工業用水大戶回收

節流部分，徐國勇說，賴院長首先請自來水公司會同農委會檢討自來水及農業用水漏水情形，並提出對策。其次，工業用水大戶方面，每家工廠尤其工業用水大戶，務必要求回收再利用所使用的工業用水，並要求應設置儲水設備。再者，都市計畫各項工程從整地開始，應要求有節水閥設計及儲水設備。

最後，賴揆表明要檢討水庫定義，認為水庫定義會導致開發限制的利用，請經濟部檢討研究鬆綁法規。他認為，國家產業發展與水資源的運用要更具前瞻性，因此請國發會儘速召開會議，討論未來二十年國家產業發展目標。