全球最貴民宅 開價126億

2017-10-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕法國南部擁有一八七年歷史的法國香橙利口酒「柑曼怡」原鄉「雪松」（Les Cèdre）別墅，繼去年盛傳賣屋，彭博十二日報導正式證實該豪宅主人義大利「金巴利集團」（Gruppo Campari）轉手意圖，開價三．五億歐元（約台幣一二六億元），創全球民宅出售史最貴紀錄。

一八三○年建造的雪松別墅瀕臨地中海，佔地約十四公頃，擁有享譽歐洲的超大花園，單是植物就有近一．五萬種，包括廿座溫室裡的熱帶物種；另有長滿睡蓮的人造池塘，以及樹齡三百年的橄欖樹群。至於豪宅本身，佔地一．八萬平方英尺（約五○六坪），富麗堂皇的客廳牆上掛滿十九世紀肖像畫，有十四間臥房，書庫典藏三千冊關於植物的書籍，還設有舞廳，以及尺寸比照奧運標準的游泳池。

「雪松」別墅位於僅有兩千居民的法國南部濱海阿爾卑斯省聖讓卡弗爾拉（Saint-Jean-Cap-Ferrat）市鎮所處半島上，隔海遠眺法國尼斯市附近的濱海自由城（Villefranche-sur-Mer）及濱海阿爾卑斯山脈，與尼斯及歐陸國家摩納哥相距皆僅約十公里。因溫暖氣候與寧靜氣氛，當地備受歐洲貴族與國際富豪喜愛，英國前首相邱吉爾過去就常來渡假，如今則吸引創立微軟公司的美國企業家保羅．艾倫，還有獲獎無數的英國劇院作曲家安德魯．韋伯等人前來置產。