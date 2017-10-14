張忠謀：AI改變世界 一如智慧手機

2017-10-14

〔記者羅倩宜／台北報導〕台積電董事長張忠謀昨在中研院演講時指出，人工智慧（AI）絕對會影響我們未來的生活，不管是好的或壞的方式，一如智慧型手機；他說，智慧型手機已影響幾十億人生活，「我的生活改變超大，她（指夫人張淑芬）不跟我講話，我以為她在跟我講話，結果是在跟朋友講話」。

AI恐減少工作 但也創造機會

張忠謀說，我在高中以前都不社交，到麻省理工學院才社交；我在高中沒朋友的、我也沒兄弟姊妹，因此同學都不跟我玩。但現在年輕人不同了，有了智慧型手機可連結社群，所以改變人類生活很大；AI也一樣，未來會減少很多工作、也會創造很多機會，例如病人在醫院排隊，等兩、三小時看診，只為簡單的診斷，AI就很容易做到。

他還分享學習經驗，張忠謀回憶，當初進入希凡尼亞，最先要弄懂的是半導體物理，「這門學科很難，我自己閱讀，還必須求助老師」，於是相中一個大自己十歲以上的同事，很有學問、懂很多；「他每天晚上六點到十點都待在鎮上Motel的酒吧，我就去找他，拚命問半導體物理，問完回家再念十頁，隔天繼續問。」

張忠謀學習管道十分多元，參加國際研討會，與各領域專家聊天，從AI聊到地緣政治；他說，閱讀最花時間，但絕對必要，紐約時報、經濟學人都是必讀，英文書評也很值得看，但「通常書評寫得比書本身還好」！引起全場大笑。

人生最大遺憾 就是少陪父母

張忠謀還說，人生幾乎沒有遺憾，唯獨沒能多跟父母相處，「我在美國開創全新的人生，但父母赴美時已年屆四十歲，沒機會實現年輕時夢想，而是在紐約做小生意，過平凡生活」。

是否還有遺憾？張忠謀不假思索說：「沒有，至少在工作、學習和職業生涯上沒有」；唯獨在麻省理工機械系的工廠裡，花太多時間學機械振動原理，可能有點浪費。