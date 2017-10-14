軟硬整合 陳良基：台灣須找夥伴、打群架

2017-10-14

〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕就任後首次訪問華府的我國科技部長陳良基說，台灣科技業靠降低成本做代工的策略已經不行了，「台灣必須設法找夥伴、打群架，結交第一流的朋友。」

台資西進 錯失升級機會

陳良基在與科技界的創業者和學者共餐會時表示，兩千年網路泡沫化後，台灣資金大舉西進中國投資製造業，使台灣錯過網路相關產業及失去產業升級機會，造成台灣在兩千年後沒有成立世界級的大公司；像台積電等大企業幾乎都是一九八○年代創立。

陳良基說，台灣要有小國大戰略的思想，台灣有實力可以滿足頂級客戶，要在研發和供應鏈上和「第一流的朋友」連結在一起；人工智慧絕對是未來各行業最前線的科技之一，台灣在某些核心技術上保有強項，人工智慧與生物科技是台灣未來最有機會的部分。

與會者質疑，台灣對軟體不夠重視。陳良基說，他曾向蔡英文總統建議，未來是軟硬體結合的世界，工研院應與資策會合併，得提前在軟硬整合上佈局，因至少十年後才會看到成果；未來科技部也要透過與僑委會合作，讓更多海外人才能協助台灣科技的發展。

陳良基將陸續拜會美國國家衛生研究院、美國國家研究中心，以及美國國家標準暨技術研究院三院的院長，還要走訪美國國家科學院、國家工程院和國家醫學科學院，就台美科技合作現況、科技人才培育與延攬，以及重要科技議題交換意見。