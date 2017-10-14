焦點評論》交棒兩樣情 台積電完勝三星

2017-10-14

記者洪友芳／特稿

年僅六十四歲的三星「晶片先生」權五鉉選在集團風雨飄搖之際，投下將卸任震撼彈；相較「半導體教父」的台積電董事長張忠謀，有計畫佈局交棒給目前兩位共同執行長，且正式宣布明年六月裸退後，反而贏得外資肯定，帶動股價與市值頻創新高；兩大晶圓代工競爭對手從掌門人宣布退休一事就可立見高下。

挖角台積電人才 抄捷徑搶訂單

七年前，三星電子被台積電董事長張忠謀形容是「雷達上一個小點」，對台積電還不具威脅；但在權五鉉主掌下，三星挖走台積電FinFET技術（鰭式場效電晶體）研發大將梁孟松領軍一票人馬，技術突飛猛進，三星近幾年在晶圓代工領域一躍為台積電勁敵，十六奈米製程一度超前台積電，且搶奪到高通訂單。

張忠謀老神在在，率台積電結合產業大同盟，一路穩紮穩打，誓言「台積電會追回來，且取得更高市占率」。果真後來兩家同為蘋果代工iPhone 6的A9處理器，市場測試出台積電生產效能優於三星，三星走捷徑超前量產卻滑一大跤，加上與蘋果打侵權訴訟，台積電接續全拿蘋果iPhone的A10、A11兩代處理器的代工訂單，連高通也將轉回台積電投產七奈米製程。

台積電強調信任 三星重競爭

面對三星競爭威脅，張忠謀自許創立三十年的台積電，創新晶圓代工商業模式，擁有技術領先、生產製造領先與客戶信任三大優勢，尤其客戶信任更有別於三星與客戶相爭關係。

三星隨著「晶片先生」閃退，似乎後繼無人，反觀張忠謀交棒運籌帷幄，連三奈米投資建廠也敲定，明確宣告目前兩位共同執行長劉德音、魏哲家將出任董事長與總裁，平行領導率台積電再創奇蹟，兩大晶圓代工競爭對手從掌門人宣布退休過程，顯現台積電完勝三星。