權五鉉退休》引退啟動世代交替 為三星公主接班鋪路？

2017-10-14

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在三星集團少主李在鎔身陷囹圄，集團第二把交椅的副董事長崔志成也遭判刑，「晶片先生」權五鉉昨又宣布明年三月任滿後將淡出經營；權五鉉引退是否帶動三星高層世代交替，為四十七歲的李在鎔大妹李富真接班鋪路，已成外界關注焦點。

三星集團貢獻南韓ＧＤＰ（國內生產毛額）產值近五分之一，旗下公司市值占南韓股市近三分之一，光三星電子市值就超過三一○○億美元；三星集團事業版圖從智慧手機、電子零組件、保險，到旅館、遊樂園、信用卡、購物中心，遍及南韓各地。

市值占韓股逾3成 大到不能倒

三星集團會長李健熙從二○一四年長期臥病的三年多來，由少主李在鎔負責經營，但今年二月起他就身陷囹圄，迄今仍為涉及前南韓總統朴槿惠「閨密門」行賄案遭判刑五年而上訴中；集團副董事長崔志成在八月因同案判刑四年，三星由三位執行長權五鉉、申宗均、尹富根，分別領導半導體與電子零組件、行動設備及智慧手機、消費電子等三大部門。

少主身陷囹圄 女性接班罕見

路透引述知情人士表示，三星集團在少主李在鎔被關後，不存在由誰接替掌權「Ｂ計畫」，一直虛位以待，迄今仍未成立領導委員會、或設主管職來負責推動策略和重大決策。

權五鉉帶頭引退是否帶動三星高層世代交替，為四十七歲的李在鎔大妹李富真接班開路，已成外界關注焦點。李富真掌管全球最大免稅零售商之一的新羅酒店，但她未曾在三星電子任職、且個人持股比率不高，若臨危授命接棒南韓最大集團，將成為南韓罕見由「女性」接掌家族企業先例。

財閥研究機構「Chaebul.com」執行長鄭承燮（Chung Sun-Sup，音譯）分析，「領導層改變，也可能是新世代崛起的機會」。另三星電子曾評估企業重組，考慮分拆事業、設立控股公司的提議，但隨後因朴槿惠「閨密門」行賄案爆發而陷於停滯，是否重新開啟集團重組計畫，也值得觀察。