晶片先生閃辭 三星群龍無首

2017-10-14

「找不到新成長引擎」 權五鉉：交棒年輕領導團隊

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕就在三星電子昨公布上季獲利創新高紀錄時，三星電子董事長暨執行長權五鉉意外宣布將於明年三月任期屆滿後下台，退出經營管理層，引發市場震撼；被韓媒形容是大到不能倒的三星集團，正深陷行賄醜聞的空前危機，人稱「晶片先生」的權五鉉在三星少主李在鎔今年二月入獄後成為集團實際掌權者，他的閃辭更加深外界對三星未來領導群龍無首的擔憂。

上季獲利創新高 明年3月下台

三星受惠於記憶體晶片和OLED（有機發光二極體）面板的強勁需求推高獲利，第三季（七至九月）初步財報優於分析師預期，營業利益估達十四．五兆韓元（約一二八億美元），寫下單季獲利歷史新高，較去年同期增加近兩倍（一七九％）。

外界原預期，三星集團接班人副會長李在鎔因涉及前南韓總統朴槿惠貪腐醜聞，今年二月遭羈押、八月時被判刑五年，而身陷囹圄之際，已成為三星集團形象代表的權五鉉將扛下更多責任，不料卻意外請辭。

權五鉉明年三月將卸下集團多項管理層職位，包括三星顯示器執行長。他發出聲明指出，三星面臨內外空前危機之際，幸運地創造獲利新高，但這是過去決策及投資的成果，公司當前甚至無法透過解讀未來趨勢來進一步找到「新成長引擎」，現已是展開新頁的時候了，「具有新精神與年輕的領導團隊」將更能回應IT（資訊科技）產業快速變遷的挑戰。

「沒人想在此時任三星執行長」

受此衝擊，三星電子昨股價收跌一．五％，較韓股大盤跌幅○．一％更深。三星電子發言人表示，離職是權五鉉本身決定，公司對高層主管未設強制退休年齡。

首爾研究機構CEOScore總裁朴俊根表示，雖然最新財報顯示三星各業務營運順暢，但三星捲入政治風暴對權五鉉已造成風險，「沒有人想在這時候擔任三星電子執行長」；因這恐讓他與掌控三星集團的李氏家族站在對立面，只有退到幕後，才算適當扮演好自身角色。

擘建記憶體帝國 跨足晶圓代工

權五鉉本月將過六十五歲生日，半導體工程師出身，從一九八五年加入三星迄今已服務三十二年，二○一二年獲任命為執行長、二○一六年起兼任三星顯示器執行長。五年來，他鞏固三星在記憶體晶片地位、並拓展晶片代工業務，當前三星很大一部分獲利是由他掌管的零組件事業所創造，獲利貢獻遠較手機等其他部門多。