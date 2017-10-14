焦點評論》軍人年改考慮多多

2017-10-14

記者李欣芳／特稿

軍公教年金改革最後一塊拼圖，軍人年改草案擬定過程頗多轉折，國防部原委外提出甲、乙兩案，經不斷修正，轉變為參考美軍提出全新退撫制度，凸顯軍人年改的特殊性與複雜性。其實，主導年金改革的副總統陳建仁與總統府年改會副召集人林萬億，原就較屬意美軍退撫制度。

國防部去年規劃軍人年改方案之初，原本構思參考美軍退撫制度，但軍方並未將美軍退撫制度視為主要方案，而以委外的方式研提改革草案，今年初向年改會提報甲、乙兩大包裹式草案，意在爭取十八％優惠存款上，軍人享有比公教人員較優的利率，以及較高退休所得替代率。

軍方打的如意算盤，決策高層不是不知，考量軍人職業的特殊性，早在去年底就透過年改會拍板，軍人年金制度將單獨設計，不納入國是會議討論。林萬億研究後認為，甲、乙兩案設計太複雜，部分內容重疊，要求國防部修正。

國防部其間多次修正，頻頻與年改會協調、溝通，今年三月下旬林萬億曾表明要爭取軍人年改草案在四月底前送出，但軍人年改的複雜性讓府、院始料未及，一方面「八百壯士」走向街頭進行激烈抗爭，另方面，國防部在三月底對外表明，堅持立院上會期不討論軍人年金，企圖爭取對軍人較有利的改革方案。

考量軍人役期短、退役年齡早，蔡總統與陳建仁都對軍方釋出善意，軍人年改與公教年改脫鉤，另行設計優於公教人員所得替代率的退撫制度。四、五月間，陳建仁與林萬億積極與國防部商議，終於敲定軍人年改轉向美軍退撫制度。

公教年改已於上會期完成修法，軍人年改愈晚處理，公教人員的反彈愈大，若拖到明年再處理，縣市長選舉因素將令年改情勢更複雜，政府既已宣示軍人年改草案列本會期優先法案，政府團隊或個人，都不宜有私心考量，否則延宕修法時程，將衝擊政府威信。