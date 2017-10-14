美國軍人當40年 可領同額退休金

2017-10-14

服役滿20年 可領取50％退休金

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部、退輔會正擬定軍人年金改革草案，並將參考美國等國外先進制度。雖然美國退撫制度採「恩給制」，由政府編列預算挹注基金，軍人不須繳納基金費用，和台灣提撥軍人部分所得的「提撥制」不同，但美國軍人如服役越久，退役後可領取的退休金也越多，和蔡英文總統提出軍人「留得越久、年金越好」的改革方向一致。

有關美國退撫制度，國防部曾在總統府年金改革委員會的相關報告中提出說明，美國軍人退撫基金由退伍軍人部管制，美國國防部每年編列預算，並提供醫療保險、就學獎助金。

美退伍軍人轉公職 無須停支退俸

報告指出，美國尉官最大服役年限約卅三歲、校官約四十二至五十二歲，如服役滿廿年，可領取退伍前薪資五十％退休金；如服役滿四十年以上，則可領取一百％退休金，代表服役越久者，可領取越多。

美國對於退伍軍人就業權益，亦有周密規劃。報告指出，美國國家法典規定，明令保護退伍軍人就業權利，不僅民間企業遵守，政府單位更應為民間企業表率，且薪水及福利均與同職等人員相同，亦無須停支其月退休俸。

報告表示，相較於美國退伍軍人權益具備法令明文規範、政府政策亦遵循落實，我國雖有法律規範、憲法保障，卻未落實執行，導致軍職人員退役後轉業限制較多，政府亦難留用人才。