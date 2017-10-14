軍方官員：爭取調增國防預算 但難一步到位

2017-10-14

〔記者涂鉅旻、曾韋禎、李欣芳、陳鈺馥／台北報導〕美國在台協會理事主席莫健指台灣國防預算投資無法跟上區域局勢變化，必須以急迫的態度來處理這個情勢。總統府昨回應，政府會持續提高對國防的投資，強化國防工業與國防科技研發，具體展現自我防衛的決心；軍方官員表示，未來仍會爭取逐步調增預算，但不可能「一步到位」。

府：會持續提高國防投資

行政院長賴清德在立法院報告明年度中央政府總預算案時表示，政府一方面全力維繫兩岸和平穩定發展，一方面展現自我防衛決心，明年度國防部主管預算共編列三二七八億元，較上年度增加八十五億元，約增二．七％，主要係增列武器裝備維持與推動募兵制等經費。

立委籲宣示ＧＤＰ3％時程

雖然明年度國防預算編列三二七八億元，僅佔國內生產毛額（ＧＤＰ）一．八四％。民進黨立委蔡適應表示，國防預算當然該增加，但要有目標、方向，緩步回升。政府應確立這是一個趨勢，並明確宣示，何時要讓國防預算回升到ＧＤＰ的三％。

民進黨立委王定宇認為，美國等友邦常關切台灣的軍費太低，但這也要考慮到，台灣在相同品項的軍購，取得單價往往比其他國家昂貴，盼美國也能協助台灣獲得合適、合理的軍購；而且只要潛艦、新一代戰機研製獲得核心技術後，可能就會另編特別預算，那實質的國防預算總額一定會超過ＧＤＰ三％。

國民黨立委馬文君表示，台灣要在有限的預算內讓國防戰力與時俱進，也要考慮到我方受到很多因素的限制，例如日、韓就能用更合理的價格取得更先進的武器。

軍方官員說，如就編列金額而言，軍方已逐年調增，雖外界曾期望我國國防預算能達ＧＤＰ三％水準，但須端看行政院全盤考量；為因應「國防自主」、募兵等政策，國防部未來持續爭取國防預算逐年增加，但不可能「一步到位」。

軍事專家、前海軍新江艦長呂禮詩認為，國防預算佔ＧＤＰ三％，是美方給我國的參考依據，但檢視國軍預算比重，國軍人員加給費用不斷增加，明年又要為軍人加薪三％，卻排擠軍事投資等預算，何況我國正推動「國防自主」政策，研發需要足夠的資金，國防部應有所因應與調整。