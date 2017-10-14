莫健：台灣國防支出不足 情勢急迫

2017-10-14

〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕美國在台協會理事主席莫健今天指出，「在面臨的安全威脅不斷演進之際，台灣可以也必須做得更多」。他說，台灣的國防支出跟不上環境的變化，台灣必須以急迫的態度來處理這個情勢，與面臨同樣威脅的以色列、南韓及烏克蘭相比，台灣國防支出明顯不足，「台灣必須做得更好」。

建軍須符合不對稱和創新概念

莫健今天在布魯金斯研究所發表演說時表示，台灣的重要國防領袖開始理解要翻修自身的安全概念，接受不對稱和創新能力的發展並和既有防禦能力整合，美國支持這樣的努力，美台正合作翻修台灣的後備軍人制度以及軍種的整合。

莫健說，美國會繼續提供台灣維持足夠自衛能力所需要的武器及服務，美國在台灣關係法之下的對台承諾是堅定的，但單是這點不足以在一個日趨複雜的區域情勢下確保台灣的安全，台灣必須盡一己之責投資防禦能力以嚇阻侵略，萬一嚇阻失敗，台灣仍能維持有效的防禦。

在嚇阻方面，台灣有很多事可以做，台灣軍方也常提到三個概念：「不對稱、創新與急迫感」，美國所做的就是鼓勵台灣加快在執行面把這些概念落實。在問答時，莫健說，美國看到台灣採取了一些具體步驟，但希望台灣加快腳步，有急迫感。

他說，台灣如果真的要發展國防自主，要想想是否符合不對稱與創新的概念，或是另一個短期內不可能服役的傳統武器。有人相信除了靠美國保護傘，台灣能做的不多，但不少專家都告訴他，台灣本身在嚇阻方面能做的很多。

卜睿哲：台面臨軟性安全威脅

主持會議的布魯金斯研究所東北亞主任卜睿哲說，台灣還面臨軟性的安全威脅，北京正利用所有可行的工具和力量，硬性的威脅容易看見和準備，但軟性的脅迫面已超越軍事，涵蓋整個社會，是較不易看到和處理的。

莫健說，中共十九大後，兩岸能否對話要看雙方的意願，他無法控制北京的決定。蔡英文總統的國慶演說很恰當，沒有任何煽動或無助情勢的發言。對於中國駐聯合國大使劉結一轉任國台辦副主任，莫健說，從他在美國駐北京大使館任職開始，他認識劉結一已近廿五年，依據過去的經驗，劉結一是一個合理、經驗豐富的外交官，不會損及兩岸關係已有的進展。

莫健在問答中表示，美國鼓勵兩岸展現耐性、創意和彈性，確實有一方沒有相對的回應，這讓美國更有急迫感去督促另一方展現這些特質，並理解這對美國的重要性。

對於菲律賓總統杜特蒂指責台灣是「毒品犯罪集團的總部」，莫健說，美國對台灣國際孤立的情況感到擔心，美國看到杜特蒂的評論，正與菲律賓接觸以了解美國應如何回應，他的了解是台灣也正與菲律賓接觸，如果美國可以提供協助以促進台菲間共同打擊犯罪的合作與訓練，美國會有興趣。