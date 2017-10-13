藍委批求官// 李翔宙怒辭 賴揆慰留

2017-10-13

〔記者涂鉅旻、李欣芳／台北報導〕退輔會主委李翔宙昨上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告時，因「榮民榮眷基金會」董事長改選爭議遭國民黨立委圍剿，並質疑李離開國民黨是為了「求官」，這項指控引發李強烈不滿，並數度反指立委「污辱人格」。李翔宙下午突於退輔會宣布請辭，行政院長賴清德昨與李通電話強力慰留，還說「不准辭」，要在氣頭上的他先休息、沉澱心情。

國民黨立委圍剿 李指污辱人格

事件引爆點之一的榮民榮眷基金會在七月間選舉董事長，原推派的退輔會副主委李文忠因官董「跑票」，敗給榮民代表陳俊生；董事會在九月「逆襲」成功，撤換陳俊生，改由李文忠擔任。

國民黨立委江啟臣昨在立法院外交及國防委員會質疑，這場選舉會讓外界覺得退輔會不公，還牽涉到個人政黨信仰。江隨即問李翔宙的政黨？李回答「現在無黨無派」，但民國五十八年到一百零五年是國民黨籍。江追問，所以李是為了進民進黨政府工作，放棄國民黨籍？李不假思索回答：「是。」

李放棄國民黨籍 藍委嗆瞧不起

國民黨立委李彥秀則問放棄國民黨籍原因？李翔宙說，黨派之別可能影響工作；但李彥秀質問，在她看來，李翔宙是為了「求官」，為了工作放棄個人政黨理念，「我對你是相當瞧不起。」李翔宙聞言，一臉嚴肅地回應，說他求官是「嚴重侮辱我的人格」，他願接受檢驗，如涉及行政不中立，願下台負責。

面對國民黨立委連番批評，李翔宙在立法院受訪表示，他辭掉國民黨員，立意在於服務退伍軍人，如有黨派色彩，會對工作造成影響，「如有人認為我在求官，這是對我人格上最大污辱！」

李：辭國民黨員 為服務退伍軍人

而在質詢過後三小時，李翔宙下午突然在退輔會召開臨時記者會，宣讀聲明請辭。他表示，他為國效力五十年，所學所長皆還報國家，回報為國犧牲奉獻的袍澤，從無求官慾念或言行，「求官的不白之冤，不僅污衊我個人，傷害我家族，更污辱我的先祖！」面對如此不堪的污衊，他須向社會明確表達，「過去我沒求官，未來我更不會求官！」李宣讀完聲明後，隨即轉身離開。

行政院發言人徐國勇說，李翔宙雖曾為國民黨員，但政府用人並不分黨派，且李也沒有加入民進黨，行政院也對李翔宙戮力從公予以嘉勉。