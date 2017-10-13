新聞幕後》老宋這回七上八下

2017-10-13

記者鄒景雯／特稿

蔡總統昨天親自召開記者會，正式宣布今年的亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議人選，繼續由去年的領袖代表宋楚瑜，代表她在十一月十日至十一日，到越南去參與峰會。去年，宋楚瑜被發布，是到了十一月出發前，才率團前往總統府晉見總統，接受任務交付，這次的安排，在儀節上有提高重視的用意。

強調宋楚瑜的代表性，還表現在另一個細節上，那就是把預定一同前往ＡＰＥＣ的政府首長全找到記者會上，以凸顯宋楚瑜此行的團隊感。這麼做，當然是有意識的象徵作用，而且，既是對外，也是對內。對外的部分，外界最關注的是中國；對內則包括宋楚瑜的「奇謀子」。

蔡總統月前就已經內定宋楚瑜再出任務，宋楚瑜經過個人管道與對岸通氣，北京也很早就告訴宋楚瑜，「今年可以再帶女兒去走走」，也就是接受宋楚瑜再任台灣領袖代表的意思。由於去年在秘魯的會議期間，宋楚瑜與習近平有好幾次站著講話，相互交換意見，不僅僅是寒暄，也觸及到了若干實質內容，因此宋楚瑜很希望這回的宋習互動能有更大的收穫，因而在等待發布的過程中，相當危顫謹慎。

政壇都知道宋楚瑜是少數與蔡總統保持固定會面的在野黨主席，雙方談話的深度有多大呢？據說，連閣揆人選的諮詢都包括在內。不過，這次的內閣改組，中間發生了一些故事，宋楚瑜原本以為閣揆換人會在十一月ＡＰＥＣ結束後才進行，結果賴清德人事在九月初就發布，讓他小小嚇了一跳。而讓他大大嚇第二跳的，則是九月廿六日，賴院長在立法院講出自己是務實的台獨主義者等言論。之所以驚嚇，就是他這個ＡＰＥＣ代表到底還有沒有戲可唱、幹不幹得下去？

宋楚瑜的憂慮，蔡總統做了說明，賴院長也講過就是，不再重複。原本，總統府規劃在十月九日休假期間公布宋楚瑜為領袖代表，都已經通知當事人了，為示周延，臨時改為總統的雙十講話先面世，十二日上班日，再由總統表述交付給宋楚瑜這次越南行的工作重點。

很顯性的是，蔡總統明確將ＡＰＥＣ的參與，跟新南向政策連結，希望外界聚焦於國際參與和合作；但是隱性的方面，十月九日，總統府先釋出在既有基礎尋求兩岸關係的突破等部分講稿，十月十日公開呼籲兩岸領導人共同尋找兩岸互動新模式，昨天再說：願意在ＡＰＥＣ架構下，與中國大陸有善意的互動、合作。仍然具有穩定兩岸關係的清晰脈絡。

下週三，中共即將召開十九大，這個會議結束後，今後的對台工作可望定調，因此不要說ＡＰＥＣ要怎麼演了，就是兩國此後要如何交往下去？都要等著習大大揭曉，這個時候，只有靜觀其變。