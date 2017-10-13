蔡：願在APEC架構下與中國互動

2017-10-13

再派宋楚瑜任特使 交付三項任務

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統昨召開記者會，宣布再次由總統府資政、親民黨主席宋楚瑜擔任亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖代表。蔡致詞時再度向對岸喊話，願意在ＡＰＥＣ的架構下，與中國大陸進行善意的互動與合作，共同為促進ＡＰＥＣ的宗旨與目標，做出積極貢獻。

蔡總統昨也對代表團交付三項任務，包括呼應經濟領袖會議共同目標、以「新南向政策」凸顯台灣的貢獻與區域發展責任及充分展現團隊力量。她強調，台灣必須把握每一次國際參與的重要機會，把對區域發展的貢獻及無可取代的軟實力，行銷到全世界，提升能見度和主體性，同時和各國建立長遠、緊密關係。

提升台灣能見度和主體性

今年ＡＰＥＣ經濟領袖會議於十一月十日到十一日在越南峴港舉行，主辦國越南特使下週將再度來台遞送邀請函。我代表團成員除宋楚瑜外，也包括行政院政務委員鄧振中、國策顧問何美玥、國發會主委陳美伶、經濟部長沈榮津、國安會諮詢委員林良蓉、立委蕭美琴及產學界的專家。

蔡總統強調，ＡＰＥＣ是亞太最重要的經濟合作論壇，我國因政治因素，總統無法親自參與，但透過由總統指派的領袖代表與會，代表台灣人民發聲，彰顯我們在區域合作的重要角色，這是非常重要的使命，也是領袖代表所肩負的重責大任。

蔡英文表示，去年首次委請宋擔任領袖代表，在這個重要的國際舞台，組成跨越黨派的團隊，是別具意義的安排。他們去年的努力和優異表現，獲得各方的肯定。

總統指出，ＡＰＥＣ精神是強調市場開放、經貿合作、經驗分享及區域連結，以追求亞太地區的共榮發展及未來的願景為目標。這和正在推動的「新南向政策」，目標一致，也相輔相成。

蔡英文說，「新南向政策」是台灣在亞太地區角色的重新定位，而很多新南向國家也是ＡＰＥＣ成員，我們要與各國代表積極互動，讓各方了解「新南向政策」，爭取更多合作機會，彰顯台灣在ＡＰＥＣ可做出的貢獻。

她也強調，我們會透過和各國領袖的互動，尤其是與在經貿事務上有緊密夥伴關係的國家共同合作，促進區域的繁榮與永續發展。我們也願意在ＡＰＥＣ架構下，與中國大陸進行善意的互動與合作，共同為促進ＡＰＥＣ的宗旨與目標，做出積極貢獻。