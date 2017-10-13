慶富若聲請破產 獵雷艦案將解約

2017-10-13

傳向總統府請求紓困

〔記者涂鉅旻、王榮祥、黃旭磊／綜合報導〕承攬海軍六艘新型國造獵雷艦案的慶富造船，傳出今年九月底發函給總統府、行政院、國防部、行政院工程會等機關，尋求資金協助，還聲稱資金若無，「公司將提出破產聲請」。據了解，假如慶富真提出破產聲請，軍方內部評估，代表該公司已失去經營能力，可屬「重大事件」，就只有解約一途。

馬政府時期推動「康平專案第二階段」，總金額約三百五十八億餘元，盼取得六艘國造新型獵雷艦，經過數次流標，國內兩大船廠台船、慶富在二○一四年三月參與投標，在評選委員會表決票數相同情況下，由慶富抽籤得標。

慶富得標後向第一銀行為首的銀行團貸款逾二百億元，卻捲入詐貸案，近期更傳出負責戰鬥系統整合的美商洛馬公司發函給慶富，要求在期限內結清十多億台幣貨款，否則不排除循法律途徑解約、求償。

由於首艘國造新型獵雷艦在義大利施工，原預定明年上半年下水，國民黨立委呂玉玲前天也在立院質詢此事，指慶富不只財務有狀況，今年八月的薪水也發不出來，該如何處理？當時海軍參謀長李宗孝表示，慶富曾向政院工程會提出四次調解，但國軍堅持依法辦理，沒有同意，呂玉玲所說，海軍皆已行文要求慶富限期改進。

李宗孝說，目前慶富的狀況還沒達到解約條件，且在義大利的首艘獵雷艦造艦進度正常，國軍亦每天緊盯，如果造艦進度落後至解約條件，「會依法辦理」。

積欠員工八、九月薪資

軍方內部評估，如慶富是因交艦期程、硬體建設嚴重延誤導致違約，可「終止契約」或「解約」；但如果慶富提出破產聲請，就形同失去經營能力，只有「解約」一途，也就是全案「砍掉重練」，而非交由其他廠商接手。

慶富造船昨不願對相關問題回應。高市勞工局初步調查，慶富造船每月薪資發放總額約需一千萬元。對於慶富造船積欠員工八、九月薪資案，因資方未改善，勞工局已開罰卅萬元；至昨天為止，累計近百名員工提出勞資調解，今天將召開協調會。