換榮眷董座》李翔宙批行政不中立 陳俊生斥抹黑

2017-10-13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕榮民榮眷基金會董事長選舉「茶壺內風暴」未熄，該董事會上月底突發動「逆襲」，推選退輔會副主委李文忠取代前董事長陳俊生，退輔會還指陳藉由董事長職務，擴充陸軍專科學校校友會分會，公私不分。對此，退輔會主委李翔宙昨在立院答詢時指陳「逾越職掌」、「行政不中立」，被立委邀列席的陳俊生反嗆退輔會「抹黑」、「莫名其妙」。

被控擴張個人組織 陳：未用公家資源

退輔會曾指控，身為陸軍專科學校校友總會理事長的陳俊生，擔任榮眷會董事長後，曾到彰化、南投等榮服處陪同訪視、提供行政資源，協助成立陸軍專校校友會分會，「擴張個人組織社團，行徑已有可議」，亦指該基金會應由官董擔任董座為佳。

李翔宙昨列席立院外交及國防委員會報告，民進黨立委蔡適應詢問此事時，李表示，他對此案「非常自責」，看到媒體報導才得知陳俊生有「行政不中立」的狀況，也逾越基金會職掌範圍。

國民黨立委呂玉玲質詢時，邀請列席的陳俊生說明。陳表示，他推動各縣市推動成立陸專校友會，也到各縣市訪視榮家，問榮民有無困難，交通費都自掏腰包，完全未動用公家資源，竟遭到抹黑，「我覺得根本莫名其妙！」

國民黨立委馬文君則指出，台灣最可貴之處在於民主自由，大家應遵守選舉結果，難道「學生選出老師不喜歡的班長，老師就要逼大家重選一次嗎？」陳俊生行為並未犯法，為何會有這麼多抹黑？退輔會作為讓此事更惡化。

國民黨立委江啟臣表示，退輔會指稱陳俊生有耍官威、行政不公或到處設組織等，是各說各話；如陳未依法行政，就該找出證據，而不是「我就是要選到（自己人）贏為止」。

李翔宙答覆，他從來未否定陳俊生當選董事長，陳當選後，他七月底還去拜訪、恭喜，並告訴陳，希望榮眷會依法行政。李翔宙說，他會接納立委的意見，並研議基金會到底該如何發展。

  • 退輔會主委李翔宙昨在立院答詢時指榮民榮眷基金會前董事長陳俊生「逾越職掌」、「行政不中立」；被立委邀請列席的陳俊生上台說明時，反嗆退輔會「抹黑」、「莫名其妙」。（左圖：記者王藝菘攝，右圖：中央社）

    退輔會主委李翔宙昨在立院答詢時指榮民榮眷基金會前董事長陳俊生「逾越職掌」、「行政不中立」；被立委邀請列席的陳俊生上台說明時，反嗆退輔會「抹黑」、「莫名其妙」。（左圖：記者王藝菘攝，右圖：中央社）

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