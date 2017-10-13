換榮眷董座》李翔宙批行政不中立 陳俊生斥抹黑

2017-10-13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕榮民榮眷基金會董事長選舉「茶壺內風暴」未熄，該董事會上月底突發動「逆襲」，推選退輔會副主委李文忠取代前董事長陳俊生，退輔會還指陳藉由董事長職務，擴充陸軍專科學校校友會分會，公私不分。對此，退輔會主委李翔宙昨在立院答詢時指陳「逾越職掌」、「行政不中立」，被立委邀列席的陳俊生反嗆退輔會「抹黑」、「莫名其妙」。

被控擴張個人組織 陳：未用公家資源

退輔會曾指控，身為陸軍專科學校校友總會理事長的陳俊生，擔任榮眷會董事長後，曾到彰化、南投等榮服處陪同訪視、提供行政資源，協助成立陸軍專校校友會分會，「擴張個人組織社團，行徑已有可議」，亦指該基金會應由官董擔任董座為佳。

李翔宙昨列席立院外交及國防委員會報告，民進黨立委蔡適應詢問此事時，李表示，他對此案「非常自責」，看到媒體報導才得知陳俊生有「行政不中立」的狀況，也逾越基金會職掌範圍。

國民黨立委呂玉玲質詢時，邀請列席的陳俊生說明。陳表示，他推動各縣市推動成立陸專校友會，也到各縣市訪視榮家，問榮民有無困難，交通費都自掏腰包，完全未動用公家資源，竟遭到抹黑，「我覺得根本莫名其妙！」

國民黨立委馬文君則指出，台灣最可貴之處在於民主自由，大家應遵守選舉結果，難道「學生選出老師不喜歡的班長，老師就要逼大家重選一次嗎？」陳俊生行為並未犯法，為何會有這麼多抹黑？退輔會作為讓此事更惡化。

國民黨立委江啟臣表示，退輔會指稱陳俊生有耍官威、行政不公或到處設組織等，是各說各話；如陳未依法行政，就該找出證據，而不是「我就是要選到（自己人）贏為止」。

李翔宙答覆，他從來未否定陳俊生當選董事長，陳當選後，他七月底還去拜訪、恭喜，並告訴陳，希望榮眷會依法行政。李翔宙說，他會接納立委的意見，並研議基金會到底該如何發展。