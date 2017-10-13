政院：軍人年改 本會期優先法案

2017-10-13

年改會稱已完成規劃 待最後拍板定案

〔記者李欣芳、涂鉅旻／台北報導〕公教年金改革已經完成立法，年改最後一塊拼圖的軍人年改究竟何時完成立法，受到關注。據悉，政府設定軍公教年金改革自明年七月一日施行，軍人年改的修法最遲在立院下會期一定要完成，行政院將軍人年改草案列為立院本會期優先法案。

總統府國家年金改革委員會昨表示，軍人年改的進度已完成規劃，尚待最後拍板定案。

據悉，國防部正設計一套全新的軍人退撫制度，軍人將享有比公教人員較高的退休所得替代率，草案已有初步規劃，但仍未送到行政院，主要是因軍方與退輔會系統仍須安排多場次的溝通。行政院相關官員表示，由於是全新的退撫制度，研擬草案與溝通都需要時間，只要送到行政院，就會進行法案的審查。

不過，目前國防部和退輔會的口徑、步調似乎不一致。國防部官員前日透露，由於需待國防部座談會開完，以及退輔會相關版本送到國防部，要趕在本會期送立院審查恐「有困難」；但退輔會主委李翔宙昨在立法院國防委員會表示，退輔會有關退伍軍人年改草案已交給國防部，目前則在研擬軍人退伍後就業等配套措施。

知情官員私下指出，軍人年改多由國防部掌控，退輔會負責的退伍軍人因涉及新、舊制，複雜程度更勝現役軍人，國防部和退輔會私下聯繫並不多，管道亦不甚暢通，多處在「各做各的」狀態。

李翔宙昨受訪時也說，退伍軍人新舊制夾雜，本俸、折算方式比較複雜，退輔會從不同階段，把所有年金進行完整估算，提供給國防部，從未間斷過。李表示，並非所有退除役官兵都屆齡退休，還有相當餘力貢獻社會，因此，輔導就學、就業部分應強化，對職涯規劃與後續生活發展相當重要，目前持續規劃中。