日本九州新燃岳火山 相隔6年再噴發

2017-10-12

〔編譯林翠儀／綜合報導〕曾是一九六七年○○七電影「雷霆谷」（You Only Live Twice）取景地的日本九州鹿兒島縣新燃岳火山，十一日清晨連續噴發，火山灰柱竄升到三百公尺高空，日本氣象廳已將噴發警戒級別從二級（火山口周邊管制）提高為三級（禁止入山）。

這是新燃岳自二○一一年九月以來再度噴發，由於火山口兩公里範圍內可能隨火山爆發出現噴石和火山碎屑，氣象廳也呼籲民眾提高警戒。目前除了新燃岳火山達到三級警戒外，鹿兒島縣的櫻島及口永良部島兩座火山，也達到相同警戒級別。