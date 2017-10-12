桃猿降獅 包辦上下季冠軍

2017-10-12

〔記者羅志朋／台南報導〕中職下半季戰局詭譎，昨例行賽最終戰畫下句點，桃猿以9：7擊敗統一獅，包辦今年上、下半季冠軍，成為中職史上第6次、隊史第2次，單季78勝也刷新聯盟紀錄，桃猿領隊劉玠廷說，「最後一戰才確定，好事多磨，這是難得的紀錄。」

輸球的獅隊，20日起將與中信兄弟進行5戰3勝制季後挑戰賽，贏家晉級28日開打的總冠軍賽；依中職賽制規定，桃猿先取得1勝，6戰4勝制總冠軍賽，桃猿只要奪3勝就能封王。總教練洪一中表示，今起全隊休息3天，下週六、日在桃園球場安排隊內熱身賽。

這是桃猿隊史第10次季冠軍，也是第8次自力封王，首次包辦上、下半季冠軍是在2006年，洪總說，「2006年陳金鋒剛回來，團隊打擊火力很好，今年則是投手戰力穩定。」過去中職包辦上、下半季冠軍有5次，最後全奪總冠軍。

昨役是9月7日台南陰雨裁定保留比賽，當時打到2局下，桃猿取得6：0領先，輪到獅隊進攻，2出局滿壘2好、2壞下，比賽繼續進行；桃猿投手換成賽格威，先保送陳傑憲，接著被唐肇廷敲安，再被潘武雄轟出3分砲，雙方戰成6平。

5局上，王柏融轟出兩分砲，桃猿再度超前；第9局雙方各添1分，最終桃猿帶走勝利，王柏融拿下單場MVP，並勇奪打擊四冠王，堪稱近年中職最強打者，他說，「算是完美結束，也有鬆一口氣的感覺。」

獅隊拚戰一整季，仍與季冠軍無緣，不過總教練黃甘霖並不洩氣，他表示，這一場全隊都想拚，也盡全力了，今天休兵一天，接下來會安排一場隊內紅白對抗賽，備戰季後挑戰賽。