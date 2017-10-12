濫用獨占 高通被重罰234億

2017-10-12

〔記者廖千瑩、羅倩宜／台北報導〕我國公平會昨祭出鐵腕重罰美國行動晶片大廠高通（Qualcomm）。高通在行動通訊基頻晶片市場具獨占地位，卻拒絕授權晶片給其他晶片製造商，企圖卡死聯發科、讓聯發科晶片不好賣；更對下游國內外手機製造商如宏達電，祭出「不簽授權契約就不提供晶片」，藉獨占地位損害基頻晶片市場競爭，決議重罰高通新台幣二三四億元，創下史上最高罰鍰。

授權排除競爭 罰金創新高

公平會也要求高通必須停止和晶片競爭同業、手機製造商的所有不平等條約，且高通在收到處分書次日三十天內，要以書面通知競爭同業及手機製造商，六十天內提出協商增修或新訂專利技術授權契約的要約，高通需與其協商；高通也需向公平會陳報協商與修約情形。

高通總部昨暫未對此回應；但其執行長莫倫科夫（Steve Mollenkopf）過去受訪曾表示，高通透過收取授權費開放技術，是讓行動通訊更普及的推手。

中國在二○一五年初對高通開出六十．八億人民幣（約台幣三○七億元）的天價罰單，南韓去年底對高通開罰一．○三兆韓元（約台幣二七九億元）；我公平會在二○一五年二月立案調查，歷經兩年八個月調查，動用大批人力，遍查國內外手機製造商、晶片供應商及通訊設備業者等二十幾家事業，昨委員會議在委員多無異議下，通過此天價裁罰案。

公平會限期高通 與廠商修約

公平會副主委彭紹瑾指出，高通在CDMA、WCDMA及LTE等行動通訊標準基頻晶片市場具獨占地位，拒絕授權晶片競爭同業行動通訊標準專利，企圖卡死聯發科；且對手機業者祭出「不簽署專利授權契約就不提供晶片」，讓業者買不到便宜晶片、被迫接受對高通較有利的授權條件；高通也提供折讓以要求特定業者對高通獨家交易。

彭紹瑾說，高通三種違法行為彼此交互作用、環環相扣，等於排除競爭同業競爭，損害基頻晶片市場競爭，違反公平法第九條第一款規定。

至於重罰二三四億元，彭紹瑾說，本案違法期間至少七年，期間高通向我國企業收取的授權金總額約新台幣四千億元，以及我國企業向高通採購的基頻晶片總金額約三百億美元；考量國內廠商受損情況，且依情節重大案件罰鍰計算，以不超過高通上個會計年度銷售金額十％，及違法期間所獲商品或服務銷售金額三十％等指標，算出罰鍰金額。