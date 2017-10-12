百公斤海洛因案// 北檢查海關有無包庇

2017-10-12

〔記者錢利忠、姚岳宏、吳佳蓉、王冠仁／台北報導〕財政部關務署台北關疑疏縱上百公斤毒品流入市面，台北地檢署認為確有疑點應詳查釐清，昨分他字案由緝毒專組主任檢察官黃士元領軍偵辦，案由為毒品危害防制條例，除指示警調追查疑似毒品下落，並置重點於全案有無包庇不法等內情。

追毒品下落 查影武者

檢警初步調查，侯姓男子七月五日由泰國申報進口名稱為「machine（機器）」的四台機具，依規定私人進口貨物須先驗貨，Ｘ光掃描又發覺封死的內部密度異常，應「破壞性檢查」，但海關認定內部無毒品，先予放行，機具由侯男運走後未送至工廠，而是刻意停放路邊無人看守，隨後遭竊。

檢方將儘快約談海關和侯男等相關人；不過警方初訊侯男時，侯說他是受陳姓男子委託報關，警方進一步追查發覺陳男是假身分，全案幕後還有影武者 。

昨天立法院財委會上，江永昌、費鴻泰、林德福等立委質疑海關失職，要求檢討；關務署長廖超祥回應說，Ｘ光機掃描和緝毒犬嗅聞該批機器，都沒有毒品反應和跡象，這個案子跟毒品沒有關聯，當初是想了解機具是否如實裝入進口人宣稱的工廠機械，才先上封條放行。台北關關務長楊崇悟說，因為查驗人力不足，所以先上封條，沒有專人押運，對於疏失「個人將負起完全責任」，負責查驗的課長已調至後勤單位。財政部長許虞哲允諾成立專責小組調查。

不過資深關員指出，Ｘ光顯示有「可疑」的疑慮，檢調可從紀錄中查到這些資訊，列為「可疑」就應追蹤破壞檢查，但台北關沒在第一時間說明，八小時後以新聞稿回覆稱，這批機器是「稅則待決，押款放行」。

幹員：不合情理處太多

有資深幹員表示，海關表示該機器難以現場破壞，才貼封條先放行，但查驗才能放行的貨物，不可能讓它離開海關管控，若真的無法破壞，也應會同相關單位押運至貨主指定地點查驗，全案不合情理處太多，不排除涉有人謀不臧等內幕。

幹員說，過去破獲的藏毒闖關大宗案件，不少為夾藏一級毒品海洛因，若已有逾百公斤入台，可供高達三百萬人次吸食施打，嚴重性非同小可。

北檢表示，若查有不法，將依當事人住居地、行為地，及台北關轄下各辦公處所位置釐清管轄權，如在北檢轄區即嚴究，若非北檢轄區將移轉管轄。