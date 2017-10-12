海運人馬管空運海關 「小刀隊」天怒人怨

2017-10-12

〔記者姚介修／桃園機場報導〕台北關負責桃園機場通關作業，但目前的主管人員，都是關務署長廖超祥安排的海運人馬，形成海運系統當家的情形，但是海運的實務與空運完全不同，尤其是外站竹圍分關，一些特殊規定罰款，已經搞得快遞業者天怒人怨。

今年五月三日，海關因快遞沒有檢附出口國發票而「集體罷工」拒驗，也是史無前例第一次怠惰罷驗，但是台北關沒有處分任何海關。

目前台北關有四大貨運倉儲，遠雄倉儲快遞專區海關巧立名目，竟以報關行人員在快遞理貨區尋找快遞貨物時，沒有理貨行為就要罰款六千元，根據海關辦法及規定，條文內根本沒有罰錢的字眼。遠雄倉儲快遞專區海關巧立名目開罰，造成所有快遞都受影響，怨言不斷。

而且台北關從快遞改由日間驗貨後，國家稅收減少三分之二，不但稅收減少，而且海運人馬推行「全民大驗貨」，海關的「小刀隊」，隨時可在理貨區任意用小刀開箱，在報關行及貨主不在場的情況下，亂開進口快遞貨物，開了後又留給驗貨關員。

由於驗貨天條是查驗前必須包裝完整，這些「小刀隊」驗貨人員在「非法」的情況下開箱，卻把問題留給驗貨關員，由於不合法開箱，接手的驗貨關員因此不願承擔責任，導致積案貨物無法出關，曾經有一位關員有超過四千件積案，包括報關業者、貨主都蒙受巨大損失，關員製造問題卻不是解決問題的做法，讓人詬病。