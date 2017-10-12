C3類應破壞性檢查 海關卻放行

2017-10-12

〔記者姚岳宏、林嘉東／綜合報導〕根據海關初步通報航警局的內容，當初這批失蹤的五百多公斤金屬機器，雖內含有機物，但強調「有機物不一定是毒品」，有可能是衣服、麵粉、茶葉等，只是在Ｘ光機內顯現出與一般金屬的顏色不同，才特別要查驗，加上緝毒犬未發現異狀，從Ｘ光機也看不出是毒品。

事後鴕鳥稱不一定是毒品

此說法遭警方打臉，熟知作業流程的官警說，海關只要認定是C3類（應審應驗）的貨品，一定會送往集中查驗區，關區內有完整的監視系統，人、車嚴格管制，關區內戒備森嚴，要在裡面動手腳，幾乎不可能！

這次明明懷疑貨品有問題，卻未依規定檢查，反而運至外面，後又離奇消失，中間諸多不合理處，絕非「疏失」兩字可以解釋。

課員決定放行也違反常情

調查局一名資深調查官表示，貨物進口有一定通關流程，姑且不論貨物裡面是否藏有毒品，此次進口人為個人，只能走C3報關，在貨物沒有查驗前，是不能離開港區，何況此批貨物已被Ｘ光機檢驗有夾藏毒品可能。

資深調查官指出，驗貨員只要懷疑進口貨物夾藏毒品，就會啟動緝毒流程，會同海關稽核組一同查驗，不可能由課員決定放行。

若走私貨物數量太多，或礙於關員人力有限，查緝困難，海關會通知調查局、航警或保三等單位協助監控貨物，不可能讓可疑機具離開關區。但關員卻以因貨物機具無法破壞檢查，讓貨主把機具領走，等於是沒查驗就放行，也未派員監控，令人匪夷所思。

有調查官指出，若機器無法破壞，關員大可等到明天，會同相關單位押運到貨主指定地點查驗，沒理由讓可疑貨物在外流浪一整晚，不能排除私梟勾結關員的可能。

另據了解，以往警政署保三總隊都會協助海關執行各項安檢，但近幾年來，海關一直以「權責劃分」及「為貨貿通暢，快速通關」為由，希望警方完全退出關區，海關多次在協調會強調「不靠警察就可自行把關」，這次卻出了大紕漏。