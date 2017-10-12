海關放行毒品案／ 關務署長說法 出現5大破綻

2017-10-12

〔記者姚介修、吳佳蓉／綜合報導〕本報昨天獨家報導，財政部關務署台北關今年七月可能誤放超過一百公斤的疑似海洛因毒品進入台灣，關務署長廖超祥昨在立法院指稱，Ｘ光機掃描和緝毒犬嗅聞，該批機器都沒有毒品反應和跡象；實際上該機器完全封死，Ｘ光機掃描認為可疑，依規定須「破壞性檢查」，沒完成查驗不得運出，廖的說法破綻百出，至昨天，海關仍拿不出證據（Ｘ光圖片檔），無法證實機器內沒有海洛因毒品。

資深關員指出，廖超祥回應的說法有避重就輕嫌疑，如果真沒毒品，海關為何需要進行破壞性檢查？海關需要拿出實質掃描的Ｘ光圖片檔，或其他證據來證實，畢竟整個過程疑點太多，不是沒毒品反應一句話就可帶過。

機器封死 必須破壞性檢查

據了解，該批重量超過五百公斤的機器，七月五日由新北市侯男，以自己為納稅義務人名義，用「machine（機器）」名稱申報由泰國進口四組機器，由於海關規定私人進口貨物一定要驗貨才能放行，且是完全封死的鐵製機器，Ｘ光掃描發現內部可疑，依「貨物通關自動化實施辦法」，規定必須用「破壞性檢查」，了解內部是否夾藏其他物品，沒完成查驗不得運出。但台北關當下未破壞機具查驗，就先貼封條放行，送往進口人經營的工廠，結果該批貨物於運送途中就失竊。

廖超祥解釋，該批機具經電腦篩選為C3應查驗貨物，便以航警局Ｘ光機搭配緝毒犬查驗，並未發現有毒品反應跡象，但因「彎板機」依照加工材質差異，適用不同稅則稅率，進口人未能提供原廠型錄證明機具材質，才會先上封條，予以押款放行，隔日到機具運至工廠裝設時才做確認完稅。

負責查驗的課長 已被調職

廖超祥說，此案與毒品沒有關聯，海關也絕沒有未查驗就放行，機具失竊當下，貨主就已向新北市警察局報案，台北關將全力配合檢調偵查，以釐清事實。至於事發當時負責查驗的課長，已先暫時調離至後勤單位，待行政責任釐清。

最大疏失：放行出關驗貨

根據海關規定，即使要進行破壞性檢查，地點就是機場貨倉，就算再大的廠商，也不能用無法現場破壞的理由申請廠驗，這次何以允許到個人場所驗貨，也是本案最大的疏失。

貨品被偷走 變成死無對證

更何況本案以個人名義報關，不像一般以公司名義報關會有公司工廠地址，完全與報單不符的「廠驗」如何執行？即使符合條件可以廠驗的貨物，也要有封車押運等動作，怎麼可能讓貨車自己離開，最後停在路邊，整輛車連車帶貨都被偷走？

緝毒犬聞不到 不代表無毒

至於緝毒犬沒嗅聞的說法，領犬員也都知道夾藏在金屬中的毒品，緝毒犬聞不到是很正常，並不能因為狗聞不到，就排除夾藏毒品的可能性，如果沒有疏失，原本是業務一組驗貨課蔡姓課長何須調職。